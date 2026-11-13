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Xã Chư Pưh tổ chức Giải bán marathon lần thứ I năm 2026

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 27 và 28-11, UBND xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức Giải bán marathon xã Chư Pưh lần thứ I năm 2026, với 4 cự ly thi đấu, dự kiến thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Với thông điệp “Khỏe để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, giải đấu là hoạt động thể thao nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng; đồng thời tạo sân chơi giao lưu, kết nối những người yêu thích chạy bộ.

Theo Ban tổ chức, giải diễn ra tại khu vực trung tâm xã Chư Pưh, với 4 cự ly gồm: 3 km, 5 km, 10 km và 21 km. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức giải chạy bán marathon, mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhóm đối tượng, từ người mới bắt đầu chạy bộ đến các vận động viên có kinh nghiệm.

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Cung đường chạy đưa các vận động viên qua không gian thiên nhiên rộng mở, với những trụ điện gió nổi bật giữa cảnh quan vùng đất Chư Pưh. Ảnh: Lữ Quốc Việt

Theo lịch trình, chiều 27-11, Ban tổ chức tiến hành khai mạc giải và phát race kit cho vận động viên. Sáng 28 -11, các cự ly lần lượt xuất phát trong khoảng thời gian từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Ở mỗi cự ly thi đấu, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích nhằm ghi nhận thành tích, khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên.

Thông qua giải đấu, xã Chư Pưh kỳ vọng góp phần lan tỏa lối sống năng động, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, con người Chư Pưh đến với du khách và những người yêu thể thao. Giải đấu cũng gửi gắm thông điệp: “Chạy vì sức khỏe - Chia sẻ yêu thương - Vì cộng đồng!”.

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