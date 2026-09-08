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Công bố cung đường chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ban Tổ chức Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 vừa công bố cung đường thi đấu đối với 3 cự ly 21 km, 10 km và 5 km. Các tuyến chạy tiếp tục khai thác những cung đường trung tâm, ven biển quen thuộc của Quy Nhơn, với điểm xuất phát và về đích đều đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 là mùa giải thứ 7 được tổ chức tại Quy Nhơn. Giải diễn ra ngày 13-9, thay vì thời điểm tháng 6 như những mùa trước. Năm nay, Ban Tổ chức cũng tạm dừng cự ly 42 km, tập trung vào 3 cự ly còn lại.

Theo cung đường được công bố, cả 3 cự ly đều xuất phát tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, sau đó kết nối với các tuyến đường trung tâm và ven biển trước khi trở về đích.

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Cung đường 21 km đưa runner qua nhiều tuyến phố trung tâm và ven biển Quy Nhơn. Ảnh: BTC

Ở cự ly 21 km, runner xuất phát vào lúc 4 giờ, chinh phục cung đường An Dương Vương - Tây Sơn - Xuân Diệu - Nguyễn Tất Thành - Võ Nguyên Giáp rồi trở về Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Đây là cự ly dài nhất, đưa vận động viên qua nhiều tuyến đường ven biển và khu vực phía Bắc khu vực trung tâm Quy Nhơn.

Cự ly 10 km xuất phát lúc 5 giờ, theo lộ trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương - Tây Sơn - An Dương Vương - Xuân Diệu, trước khi trở về đích tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

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Cung đường 10 km tiếp nối những tuyến phố quen thuộc, giúp runner vừa tranh tài vừa cảm nhận không gian Quy Nhơn trong buổi sớm. Ảnh: BTC

Cự ly 5 km khởi chạy lúc 5 giờ 30 phút, với lộ trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương - Tây Sơn - An Dương Vương - Xuân Diệu, sau đó quay về đích.

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Cung đường 5 km với lộ trình ngắn, phù hợp với những runner mới tham gia, đồng thời mở ra trải nghiệm khám phá Quy Nhơn qua từng bước chạy. Ảnh: BTC

Điểm chung của các cung đường là nhiều đoạn chạy rộng, thoáng và gần biển, tạo điều kiện để vận động viên duy trì nhịp chạy trong những giờ đầu ngày, đồng thời trải nghiệm không gian đặc trưng của đô thị Quy Nhơn.

Theo sơ đồ cung đường, các trạm hỗ trợ nước, y tế và nhà vệ sinh được bố trí dọc đường chạy. Riêng cự ly 21 km có 2 điểm cut-off, gồm 5 giờ 30 phút tại Km8,7 và 7 giờ tại Km18.

Việc tiếp tục lựa chọn những tuyến đường quen thuộc giúp VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 duy trì tính đặc trưng của một giải chạy ven biển. Đây cũng là cơ hội để runner khám phá Quy Nhơn bằng một trải nghiệm khác.

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