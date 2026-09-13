VnExpress Marathon Quy Nhon 2026: Thời tiết chiều lòng, runner bung sức

(GLO)- Diễn ra ngày 13-9, VnExpress Marathon Quy Nhon 2026 do Báo VnExpress và UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức đã khép lại. Hơn 8.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế cùng hòa nhịp trên cung đường ven biển, chinh phục mục tiêu cá nhân và lưu những trải nghiệm đáng nhớ.

Trời trong, biển biếc, rộn bước chân

Lần thứ 7 diễn ra tại Quy Nhơn, VnExpress Marathon tiếp tục cho thấy sức hút khi quy tụ khoảng 8.000 VĐV trong nước và quốc tế. Với một số VĐV, đường chạy trên “sân nhà” là cơ hội cọ xát, tìm lại cảm giác thi đấu và kiểm tra phong độ trước những giải đấu quan trọng phía trước.

Từ sáng sớm, các chân chạy đã có mặt, chinh phục cho những chặng đầu tiên của VnExpress Marathon Quy Nhon 2026. Ảnh: H.V

Ở cự ly 21 km nam, chân chạy sinh năm 2005 Lê Đình Tường (đội tuyển điền kinh Gia Lai) cán đích đầu tiên. Hành trình bảo vệ ngôi vô địch năm nay không dễ dàng khi Tường phải chịu sức ép bám đuổi quyết liệt từ chính người đồng đội Lê Hoàng Tân và Y Glap Niê (Đắk Lắk).

Trên cung đường quen thuộc, Tường duy trì nhịp chạy ổn định, trước khi bứt phá đúng lúc để giữ vững vị trí dẫn đầu. Cùng với Đình Tường, Nguyễn Thị Kim Luyến cũng mang về thêm 1 chiến thắng cho điền kinh Gia Lai khi cán đích đầu tiên ở cự ly 5 km nữ với thời gian 19 phút 11 giây.

Thời tiết mát dịu giúp các runner thêm thoải mái, tự tin chinh phục đường chạy và thiết lập kỷ lục cá nhân. Ảnh: H.V

Đối với các runner phong trào, mỗi cự ly lại gắn với 1 mục tiêu và câu chuyện riêng. Thời tiết thuận lợi trong ngày thi đấu cũng góp phần làm cho hành trình chinh phục trở nên dễ chịu hơn. Tham gia cự ly 10 km, runner Lê Thúy Hoài (Lâm Đồng) đặc biệt ấn tượng với cung đường ven biển Quy Nhơn.

“Đường chạy năm nay mát mẻ hơn mọi năm, thời tiết cũng chiều lòng VĐV. Cung đường ven biển rất đẹp nên nhiều lúc tôi đã dừng lại để quay video, ngắm cảnh. Hôm qua, tôi dậy sớm chạy thử nhưng trời không có nắng. Hôm nay may mắn hơn, vừa chạy vừa có thể ngắm cảnh” - chị Hoài chia sẻ.

Với nhiều em nhỏ, giải chạy còn là cơ hội để hình thành thói quen vận động từ những trải nghiệm cụ thể. Em Nguyễn Trường Phúc (SN 2014, phường Phú Yên) đến với VnExpress Marathon Quy Nhon 2026 cùng mẹ và chị gái. 3 mẹ con cùng đăng ký cự ly 5 km, cùng xuất phát và về đích trong niềm vui vì đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Em Nguyễn Trường Phúc phấn khởi khi hoàn thành cự ly 5 km tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 tốt hơn dự kiến. Ảnh: D.L

Trước khi đến Quy Nhơn, Phúc đã có dịp thử sức tại VnExpress Marathon Nha Trang 2026 vào tháng 8. Yêu thích chạy bộ, cậu bé không bỏ lỡ cơ hội khi giải trở lại Quy Nhơn và đăng ký ngay cự ly 5 km. Lần này, Phúc còn đón nhận 1 niềm vui khác khi rút ngắn thời gian hoàn thành cự ly từ 40 phút xuống còn 30 phút.

Phúc bày tỏ: “Em thấy chạy 5 km cũng không quá khó nếu mình tập luyện thường xuyên. Lần này em chạy nhanh hơn lần trước 10 phút nên rất vui. Với em, kết quả tại giải lần này là động lực để em tiếp tục tập luyện và chinh phục thêm các giải chạy khác trong thời gian tới”.

Runner Huỳnh Quang Vinh thả chú chim bồ câu khi về đích, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt. Ảnh: H.V

Không chỉ có những khoảnh khắc về đích hay những con số thành tích, giải chạy lần này còn lưu lại nhiều hình ảnh giàu cảm xúc. Suốt hành trình, runner Huỳnh Quang Vinh (xã Phù Cát) mang theo lá cờ Tổ quốc và 1 chú chim bồ câu.

Khi cán đích, Vinh thả chú chim bay lên trời, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt giữa dòng runner đang sôi động trên đường chạy.

“Giải chạy lần này diễn ra trong tháng 9, tháng của mùa thu độc lập, nên em muốn làm một điều gì đó thật riêng trên đường chạy.

Em sinh ngày 2-9-2002, cũng là 1 ngày rất đặc biệt với với bản thân. Vì vậy, em mang theo lá cờ cùng chim bồ câu, như một cách gửi gắm những cảm xúc của mình trong tháng đặc biệt này” - Vinh chia sẻ.

Lan tỏa, kết nối tinh thần thể thao

Qua mỗi mùa giải, VnExpress Marathon Quy Nhon ngày càng để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống thể thao của địa phương. Những cung đường quen thuộc của Quy Nhơn trở thành không gian của những bước chạy, góp thêm một nhịp sống năng động cho đô thị biển.

Nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các runner tham dự, các nhóm, CLB chạy bộ tại Gia Lai cùng đồng hành với Ban Tổ chức, hỗ trợ VĐV trên đường chạy và góp phần bảo đảm cuộc đua diễn ra thuận lợi. Trong đó, các thành viên CLB Quy Nhơn Morning Run vừa trực tiếp tham gia đường chạy, vừa đồng hành cùng Ban Tổ chức trong công tác chuyên môn với các vai trò dẫn tốc, crew, pacer; góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao.

Giá trị của giải chạy cũng được nhìn thấy từ những điều rất giản dị: 1 người hoàn thành mục tiêu cá nhân, 1 gia đình cùng nhau chạy bộ, hay những runner ở xa tìm đến Quy Nhơn để vừa tranh tài vừa trải nghiệm.

Chọn cách đồng hành khác cùng con, chị Hà Nguyệt Ánh (phường Quy Nhơn) đứng bên ngoài đường chạy để cổ vũ khi 2 con tham gia cự ly 5 km.

Với chị, điều đáng quý sau mỗi giải chạy không nằm ở thành tích, mà ở những kỷ niệm 2 con có thêm cùng nhau. Niềm vui ấy được góp nhặt qua những ngày chuẩn bị, sự háo hức trước giờ xuất phát và cả khoảnh khắc 2 chị em cùng hoàn thành đường chạy.

“Điều tôi thích nhất là sau mỗi giải chạy, các con lại có thêm kỷ niệm để nhắc với nhau. Từ lúc chuẩn bị đến khi chạy rồi về đích, 2 chị em đều rất hào hứng và tự hào vì đã hoàn thành được cự ly mình đăng ký.

Với tôi, VnExpress Marathon Quy Nhơn không chỉ là 1 giải chạy, mà còn là dịp để các con có thêm thời gian vận động, trải nghiệm cùng nhau. Vì vậy, tôi luôn sẵn sàng đồng hành, cổ vũ để các con có thêm niềm vui sau mỗi lần tham gia” - chị Ánh chia sẻ.

Runner hào hứng hoàn thành mục tiêu. Ảnh: D.L

Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt còn nguyên sự hào hứng sau vạch đích, runner Madushanka Bandara (Sri Lanka) không giấu được niềm vui khi lần đầu tham dự cự ly 5 km tại giải.

“Đây là khoảnh khắc vô giá và là kỷ niệm đi cùng tôi suốt cuộc đời. Từng sải bước trên đường chạy không chỉ là thử thách thể thao, mà còn là hành trình kết nối.

Sự tương đồng về văn hóa giữa Sri Lanka và Việt Nam, cùng sự nồng hậu của người dân địa phương đã để lại ấn tượng sâu sắc, biến từng kilomet đường chạy thành một hành trình khám phá đầy cảm xúc” - anh chia sẻ.