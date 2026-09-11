Theo đó, thời gian thực hiện phương án từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 12-9 và từ 2 giờ đến 12 giờ ngày 13-9.

Trong thời gian trên, tạm cấm tất cả xe ô tô tải có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông trên các tuyến đường nội thành và khu vực cụm cảng Quy Nhơn.

Thời gian phân luồng giao thông phục vụ Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 diễn ra từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 12-9 và từ 2 giờ đến 12 giờ ngày 13-9. Ảnh: H.V

Cùng với đó, cấm ô tô dừng, đỗ; xe mô tô để dưới lòng đường trên các tuyến: đường Xuân Diệu, đường song song Nguyễn Thiếp, đường An Dương Vương, đường Tây Sơn, đường Diên Hồng (từ Ngô Mây - Diên Hồng - Vũ Bảo), đường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành nối dài (từ vòng xoay Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thái Học đến Trần Hưng Đạo).

Từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 12-9, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường An Dương Vương (từ ngã 5 Ngô Mây đến vòng xoay Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Huệ) để phục vụ Giải chạy Kun Marathon.

Từ 2 giờ đến 12 giờ ngày 13-9, cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường phục vụ giải chạy gồm: đường An Dương Vương, đường Tây Sơn (từ vòng xoay An Dương Vương - Tây Sơn đến ngã ba Tây Sơn - Trần Anh Tông); đường Xuân Diệu (từ ngã 5 Ngô Mây đến Trần Hưng Đạo); đường song song Nguyễn Thiếp; đường Nguyễn Tất Thành (từ vòng xoay Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Huệ đến ngã tư Nguyễn Tất Thành - Trần Thị Kỷ).

Đối với đoạn đường Võ Nguyên Giáp (từ vòng xoay Đống Đa đến vòng xoay giao QL 19), tạm cấm làn đường bên trái theo chiều chạy đi của giải; đoạn đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Tất Thành - Trần Thị Kỷ đến nút giao Nguyễn Tất Thành - Trần Hưng Đạo), tạm cấm làn đường bên phải theo chiều chạy đi của giải.

Việc phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026. Ảnh: H.V

Để bảo đảm việc lưu thông, các phương tiện xe ô tô (trừ xe tải có tải trọng trên 3,5 tấn) đi vào các tuyến trung tâm thuộc Quy Nhơn đi theo tuyến QL 1D hoặc tuyến QL 19 mới - đường Điện Biên Phủ - đường Hoa Lư - đường Đống Đa hoặc tuyến QL 1D - đường Hùng Vương - đường Trần Hưng Đạo - đường Trần Quốc Toản - đường Hoa Lư - đường Đống Đa và ngược lại.

Các phương tiện xe ô tô, xe mô tô từ nội đô TP. Quy Nhơn ra ngoại thành đi theo tuyến QL 1D hoặc đi theo tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài - Trần Hưng Đạo - đường Đống Đa - đường Hoa Lư - ngoại thành.

Sau khi giải chạy kết thúc thì mở đường, các phương tiện lưu thông bình thường.