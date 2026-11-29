Giữa không gian mênh mang của đầm Trà Ổ, những chuyến thuyền đưa du khách len lỏi qua các vùng mặt nước, ngắm đầm sen, tìm hiểu hoạt động đánh bắt thủy sản. Những điều vốn thân thuộc với cư dân địa phương nay trở thành trải nghiệm mới mẻ đối với khách phương xa.

Từ ngày 19 đến 21-11, UBND xã Phù Mỹ Bắc tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch năm 2026 với chủ đề Ngày hội “Hồn quê hội tụ - Trải nghiệm Phù Mỹ Bắc”. Điểm nhấn là hoạt động tham quan đầm Trà Ổ bằng thuyền miễn phí, lần đầu tiên được tổ chức nhằm kích cầu du lịch.

Những chuyến thuyền trải nghiệm mở thêm cơ hội khám phá cảnh quan sinh thái đầm Trà Ổ. Ảnh: Đ.N

Khởi hành từ khu vực Gò Lao (thôn Châu Trúc), du khách được đưa đi khám phá, thưởng ngoạn cảnh sắc, tiếp cận thật gần đời sống mưu sinh đã gắn bó với cư dân vùng đầm qua nhiều thế hệ.

Ông Phạm Văn Đạo (ở thôn Châu Trúc) chia sẻ: “Chúng tôi quen với cảnh đi thuyền, thả lưới đánh bắt tôm cá mỗi ngày, không nghĩ đó lại là điều mới lạ với du khách. Nếu hoạt động này được duy trì, người dân sẽ có thêm cơ hội giới thiệu quê hương, phát triển dịch vụ từ chính công việc quen thuộc”.

Với du khách, trải nghiệm trên đầm mang đến góc nhìn gần gũi hơn về vùng đất Phù Mỹ Bắc. Chị Nguyễn Thị Thanh Thùy - du khách đến từ xã Tây Sơn - chia sẻ: “Tôi thích cảm giác ngồi thuyền giữa không gian rộng mở, ngắm cảnh đầm và nghe người dân kể chuyện đánh bắt thủy sản, về đời sống và những nét độc đáo ở vùng đầm này. Những trải nghiệm hấp dẫn như vậy khiến sự thú vị nhiều thêm so với chỉ đến một nơi có cảnh đẹp để chụp ảnh”.

Đời sống mưu sinh của cư dân đầm Trà Ổ cũng là chất liệu để hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm. Ảnh: Đ.N

Hoạt động này cũng thu hút cả những người Phù Mỹ Bắc xa quê trở về. Anh Nguyễn Ngọc Thương - đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh - chia sẻ: “Biết xã tổ chức trải nghiệm trên đầm, tôi đã sắp xếp công việc và rủ bạn bè về để… khoe quê mình đẹp. Ngồi thuyền ngắm cảnh đầm Trà Ổ khiến tôi nhớ lại ký ức tuổi thơ theo ba đi thả lưới đánh cá. Tôi cũng quay nhiều clip để đăng lên mạng xã hội, lan tỏa hình ảnh quê mình”.

Sau hành trình trên mặt nước, du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản chế biến từ nguồn thủy sản địa phương, nổi bật là bún tôm, bún rạm. Đây cũng là cách kết nối trải nghiệm cảnh quan với khám phá ẩm thực, mở thêm cơ hội kinh doanh cho người dân.

Bà Trương Thị Chọn (bán bún tôm, bún rạm ở thôn Châu Trúc) cho biết: “Việc kết nối tham quan với thưởng thức đặc sản tạo cơ hội để người dân tham gia vào hoạt động du lịch. Tôi rất vui khi có thêm khách đến vui chơi và thưởng thức món ăn quê mình”.

Món bún tôm, bún rạm góp thêm sức hấp dẫn cho hành trình khám phá vùng đất Phù Mỹ Bắc. Ảnh: Đ.N

Theo bà Nguyễn Thị Thu Phương - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm lần này nhằm giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, nét sinh hoạt của cư dân vùng đầm và những giá trị văn hóa đặc sắc đến du khách.

“Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, kết nối doanh nghiệp lữ hành để khai thác dịch vụ; đồng thời chú trọng bảo tồn hệ sinh thái, gắn phát triển du lịch với sinh kế của người dân” - bà Phương cho hay.

Từ những chuyến thuyền trải nghiệm đầu tiên, đầm Trà Ổ đang có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi như một điểm đến giàu tiềm năng ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Để những trải nghiệm ban đầu trở thành sản phẩm du lịch lâu dài, điều quan trọng là tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, phát huy vai trò cộng đồng và bảo đảm hài hòa giữa khai thác du lịch với bảo tồn hệ sinh thái vùng đầm.