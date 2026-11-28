(GLO)- 5 điểm đến từ Thái Nguyên, Vĩnh Long, Quảng Trị, Lạng Sơn và Tuyên Quang vừa được vinh danh là “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026”, ghi dấu những mô hình phát triển du lịch xanh, gắn với văn hóa địa phương và cộng đồng.

Ban Tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-BTC phê duyệt kết quả hội thi.

Theo đó, 5 điểm đến được trao giải “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026” gồm: Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên); Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (Vĩnh Long); Làng Tân Hóa (Quảng Trị); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) và Nà Tông - Nước non đại ngàn (Tuyên Quang).

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nơi bảo tồn được nếp sống truyền thống của người Tày. Ảnh: Nam Nguyễn/vietnamtourism

Các điểm đến được lựa chọn đại diện cho nhiều loại hình du lịch nông thôn, từ bảo tồn văn hóa dân tộc, du lịch cộng đồng, sinh thái đến mô hình thích ứng với thiên tai, khai thác hiệu quả tài nguyên tại chỗ.

Tại Thái Nguyên, Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải nổi bật với không gian văn hóa người Tày, những ngôi nhà sàn truyền thống và nếp sinh hoạt cộng đồng được gìn giữ. Điểm đến này từng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất” năm 2022.

Ở Vĩnh Long, Cồn Chim phát triển du lịch cộng đồng gắn với đời sống miệt vườn, sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái. Mô hình du lịch thuận thiên, khuyến khích du khách trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, góp phần duy trì sinh kế và bảo vệ cảnh quan cù lao. Cồn Chim từng nhận Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN năm 2025.

Làng Tân Hóa, tỉnh Quảng Trị, là điểm đến tiêu biểu cho hướng phát triển du lịch thích ứng với điều kiện tự nhiên. Từ vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, người dân từng bước khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa và mô hình nhà phao để phát triển du lịch. Năm 2023, Tân Hóa được UN Tourism công nhận là “Làng du lịch tốt nhất”.

Tại Lạng Sơn, làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn gây ấn tượng bởi những ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày, cảnh quan thung lũng Bắc Sơn và các giá trị văn hóa được bảo tồn trong đời sống cộng đồng. Làng được UN Tourism vinh danh “Làng du lịch tốt nhất” năm 2025.

Điểm đến Nà Tông - Nước non đại ngàn, thuộc xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang, mang đặc trưng cảnh quan núi rừng, lòng hồ Na Hang - Lâm Bình và những nếp nhà sàn của người Tày. Mô hình du lịch cộng đồng, homestay gắn với trải nghiệm văn hóa địa phương góp phần tạo sức hấp dẫn cho vùng đất này.

Bên cạnh 5 điểm đến do Ban Giám khảo lựa chọn, hội thi còn trao giải “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn năm 2026” cho 3 địa điểm gồm: Rừng tràm Trà Sư (An Giang), điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô và đồi chè Long Cốc (Phú Thọ).

Kết quả hội thi cho thấy du lịch nông thôn ngày càng chú trọng khai thác những giá trị sẵn có của thiên nhiên, văn hóa, nghề truyền thống và đời sống người dân. Đây không chỉ là hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, thúc đẩy bảo tồn bản sắc và xây dựng nông thôn phát triển bền vững.