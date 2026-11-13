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Tràng An lọt Top 100 Di sản địa chất thế giới

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VGPNews, ĐCS)

(GLO)- Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) vừa được Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) ghi danh vào Danh sách 100 địa điểm Di sản địa chất thế giới lần thứ ba, tiếp tục khẳng định giá trị địa chất và địa mạo nổi bật của di sản Việt Nam.

Theo công bố ngày 6-11-2026 tại thành phố Monchique (Bồ Đào Nha), “Karst nhiệt đới Tràng An” (Trang An Tropical Karst) của Việt Nam được ghi danh với mã số 283, thuộc nhóm di sản địa chất về địa mạo và các quá trình địa chất đang diễn ra.

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Danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) vừa chính thức được Liên hiệp quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) ghi danh vào danh sách 100 địa điểm di sản địa chất toàn cầu lần thứ ba. Ảnh: giadinhonline.vn

IUGS đánh giá Tràng An là hình mẫu tiêu biểu của cảnh quan karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực. Khu vực có lịch sử hình thành và tiến hóa địa chất kéo dài hơn 250 triệu năm, nổi bật với hệ thống núi đá vôi dạng tháp, thung lũng, hang động ngầm, sông suối và các thành tạo thạch nhũ độc đáo.

Đặc biệt, Tràng An còn lưu giữ nhiều dấu tích biển tiến, biển thoái như ngấn sóng trên vách đá, nền mài mòn và trầm tích biển. Đây là những bằng chứng khoa học quan trọng giúp nghiên cứu lịch sử biến động mực nước biển và quá trình biến đổi địa hình qua các thời kỳ.

Không chỉ có giá trị địa chất, địa mạo, khu vực còn lưu giữ nhiều dấu tích khảo cổ học, phản ánh quá trình cư trú và khả năng thích ứng của con người trước những biến đổi về khí hậu, môi trường trong hàng chục nghìn năm.

Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Việc tiếp tục được IUGS ghi danh góp phần khẳng định tầm quan trọng của Tràng An đối với nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Theo giới thiệu của IUGS, Tràng An xuất hiện trong ấn phẩm Danh sách 100 địa điểm Di sản địa chất thế giới lần thứ ba năm 2026, tại trang 230-231, cùng nhiều địa điểm địa chất nổi tiếng trên thế giới.

Sự kiện mở ra thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, giáo dục di sản và phát triển du lịch địa chất tại Ninh Bình. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bảo tồn cảnh quan, gìn giữ giá trị tự nhiên và văn hóa, gắn phát triển du lịch với sinh kế cộng đồng.

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