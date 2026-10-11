Cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

(GLO)- Chiều 11-10, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Sự kiện đã kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” lần thứ I - 2026 quy tụ hơn 120 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế.

Giáo sư Trần Thanh Vân phát biểu bế mạc chương trình. Ảnh: T.L

Chương trình do Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức, với sự đồng hành của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Gia Lai cùng các đối tác trong nước và quốc tế.

Với 4 phiên toàn thể, 4 phiên đối thoại song song và 4 hội thảo chuyên đề, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm của quá trình chuyển đổi khí hậu gồm: khoa học khí hậu trước các thách thức địa kinh tế; tài chính phục vụ chuyển đổi; an ninh năng lượng, chuỗi giá trị và khử carbon toàn cầu; rủi ro khí hậu cực đoan và khả năng chống chịu.

Các phiên đối thoại song song đi sâu vào vấn đề chuyển đổi khí hậu công bằng; khoáng sản phục vụ chuyển đổi, quy tắc thương mại và tạo lập giá trị tại địa phương; phát triển lưới điện khu vực ASEAN; điều phối đầu tư và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi giá trị.

Các hội thảo chuyên đề tập trung vào chính sách kinh tế về khí hậu và thiên nhiên, đầu tư dài hạn, tài chính công xanh và những công cụ tài chính phục vụ chuyển đổi.

Thông qua các phiên thảo luận, chương trình đối thoại nhằm mục đích tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách, thúc đẩy hợp tác, huy động nguồn lực tài chính và tìm kiếm giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia, nhà khoa học trong nước, quốc tế thảo luận, trao đổi các nội dung về lộ trình hướng tới Đối thoại Tài chính Khí hậu Xingu, COP31 và phiên bản Đối thoại Quy Nhơn năm 2027. Ảnh: T.L

Phát biểu bế mạc, Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE - nhấn mạnh: Đối thoại Quy Nhơn cần được phát triển thành tiến trình hợp tác lâu dài, thay vì chỉ là một hội nghị tổ chức thường niên.

Theo ông, những ý tưởng và cam kết được đưa ra tại chương trình cần được cụ thể hóa bằng các dự án, hành động thiết thực, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Giáo sư Trần Thanh Vân cho rằng: Quá trình chuyển đổi khí hậu đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức khoa học, quyết tâm chính trị, nguồn lực tài chính và sự phối hợp của nhiều bên.

Trong đó, các nhà khoa học giữ vai trò quan trọng thông qua việc cung cấp dữ liệu, phân tích độc lập và tầm nhìn dài hạn, góp phần nâng cao chất lượng đối thoại và hỗ trợ hoạch định chính sách.

Ông cũng nhấn mạnh cần duy trì mạng lưới hợp tác sau sự kiện, xác định các ưu tiên thiết thực, theo dõi kết quả thực hiện và lấy những kết quả cụ thể làm cơ sở chuẩn bị cho kỳ đối thoại tiếp theo.

Những vấn đề được trao đổi tại Quy Nhơn sẽ tiếp tục được thúc đẩy tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có Đối thoại Tài chính Khí hậu Xingu và Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31).

Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, năm 2027 mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trước những thay đổi toàn cầu, không chỉ thích ứng mà còn đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi.

Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE cam kết chuẩn bị cho kỳ Đối thoại Quy Nhơn tiếp theo với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai, AFD cùng các đối tác trong nước và quốc tế.

Đánh giá kỳ đối thoại đầu tiên là bước khởi đầu cho hành trình dài hạn, ông bày tỏ mong muốn Quy Nhơn tiếp tục trở thành điểm gặp gỡ của Việt Nam, Đông Nam Á và thế giới - nơi đối thoại tạo dựng niềm tin, thúc đẩy hợp tác và chuyển hóa các ý tưởng thành hành động.

Các nhà khoa học, đại diện tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển và doanh nghiệp quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư Trần Thanh Vân (thứ 5 từ trái sang) sau lễ bế mạc vào chiều 11-10. Ảnh: T.L

Nhân dịp này, Giáo sư Trần Thanh Vân cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Gia Lai, AFD cùng các đối tác đã hỗ trợ tổ chức chương trình; đồng thời ghi nhận những đóng góp của Ban Tổ chức và đội ngũ cán bộ, nhân viên ICISE.