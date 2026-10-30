Hội thảo về bất động sản du lịch trong chu kỳ mới

(GLO)- Sáng 30-10, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort (phường Quy Nhơn Đông), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Xây dựng, Tập đoàn FLC tổ chức Hội thảo "Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác".

Dự hội thảo có đại diện Bộ Xây dựng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; các chuyên gia kinh tế, bất động sản; đại diện hiệp hội, doanh nghiệp phát triển dự án, lữ hành và đơn vị quản lý, vận hành khu nghỉ dưỡng trong cả nước cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu cùng tọa đàm, trao đổi về chủ đề "Căn hộ du lịch: Điều gì quyết định giá trị trong chu kỳ mới?". Ảnh: Nhật Trường

Với thông điệp: "Pháp lý tạo nền tảng, điểm đến tạo sức cầu, vận hành tạo giá trị", hội thảo hướng tới làm rõ mối quan hệ giữa môi trường pháp lý, tiềm năng điểm đến và năng lực vận hành trong việc hình thành giá trị thực của bất động sản du lịch.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung vào 3 nhóm vấn đề: khung pháp lý cho bất động sản du lịch và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện; nhu cầu thực và khả năng khai thác căn hộ du lịch trong chu kỳ mới; từ tiềm năng điểm đến tới giá trị bất động sản du lịch dưới góc nhìn địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng Biên tập Báo xây dựng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Trường

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm "Căn hộ du lịch: Điều gì quyết định giá trị trong chu kỳ mới?" với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp về những yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư, khai thác và vận hành tài sản.

TS. Trần Du Lịch - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Nhật Trường

Những ý kiến, phân tích và kiến nghị được chia sẻ tại hội thảo góp phần bổ sung góc nhìn thực tiễn cho quá trình hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và định hình tư duy phát triển bất động sản du lịch trong chu kỳ mới.