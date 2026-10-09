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Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất triển khai dự án Khu biệt thự du lịch Học viện Golf

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(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký ban hành Quyết định số 4181/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu biệt thự du lịch Học viện Golf tại Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông).

Theo phương án, chi phí thực hiện dự án chưa bao gồm: tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, được xác định hơn 1.485 tỷ đồng.

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Sắp đấu giá khu đất gần 20 ha làm Khu biệt thự du lịch học viện golf hơn 1.480 tỷ đồng tại Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Ảnh: T.L

Khu đất đấu giá có diện tích 196.268 m² (19,62 ha). Mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ du lịch để xây dựng khu biệt thự phục vụ du khách và người chơi golf trong nước, quốc tế.

Nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê 50 năm theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo quy hoạch được phê duyệt, đất biệt thự du lịch chiếm hơn 57%, đất cây xanh cảnh quan gần 28%, còn lại là đất thương mại dịch vụ và giao thông.

Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 48 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là quý IV/2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế được giao chủ trì tổ chức thực hiện. Nhà đầu tư tham gia phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển dự án tương tự và nộp tiền đặt trước bằng 20% giá trị tính theo giá khởi điểm.

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