Dự án có diện tích đất gần 20.000 m², gồm 1 tầng hầm và tòa nhà cao 15 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 61.000 m².

Quy mô dự án gồm: 588 căn hộ thương mại, 12 căn shophouse cùng 31 căn nhà liền kề và biệt thự. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công trao biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án. Ảnh: Minh Phương

Theo định hướng của chủ đầu tư, dự án không chỉ bổ sung nguồn cung đối với nhà ở tại khu vực trung tâm Pleiku mà còn góp phần tạo dựng không gian sống hiện đại, văn minh.

Dự án hướng đến người trẻ và các gia đình có thu nhập ổn định, với mức giá phù hợp khả năng chi trả; đồng thời, chú trọng các tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi của cư dân.

Việc khởi công dự án góp phần đa dạng hóa sản phẩm nhà ở, đồng hành với định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững và nâng cao chất lượng không gian sống tại Gia Lai. Công trình dự kiến hoàn thành sau 20 tháng thi công.