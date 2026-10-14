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Gia Lai chấp thuận đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ An Lương hơn 160 tỷ đồng

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ An Lương tại thôn Chánh Thiện (xã An Lương) với tổng vốn đầu tư hơn 160,5 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định số 4190/QĐ-UBND của UBND tỉnh, dự án có diện tích sử dụng đất 9.694,54 m², nhằm hình thành khu thương mại - dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan; tạo điểm mua sắm, giải trí, kinh doanh dịch vụ tập trung, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ tại địa phương.

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Dự án trung tâm thương mại dịch vụ An Lương tại Gia Lai với vốn hơn 160 tỷ đồng, dự kiến xây dựng khu mua sắm, giải trí và dịch vụ hiện đại. Ảnh: Dũng Nhân

Các hạng mục chính của dự án gồm: khối shophouse 2 tầng, diện tích 1.685,77 m²; khu thể thao và giải khát diện tích 1.794 m²; khối nhà hàng, khách sạn có diện tích xây dựng 1.483,5 m², chiều cao tối đa 8 tầng. Ngoài ra, dự án còn có các công trình phụ trợ, hệ thống giao thông nội bộ và khu cây xanh.

Trong tổng diện tích khu đất, đất xây dựng công trình chiếm 5.014,52 m² (tương đương 51,73%); đất cây xanh, bồn hoa 1.939,39 m² (chiếm 20%); phần còn lại dành cho sân, đường giao thông nội bộ.

Tổng vốn đầu tư dự án là 160,587 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 50 năm; tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình không quá 36 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thực hiện các thủ tục về đất đai, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm lập phương án và thực hiện các thủ tục đấu giá.

Các sở, ngành liên quan và UBND xã An Lương được giao theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, quốc phòng và an ninh.

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