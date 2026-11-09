Bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn hệ sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi xanh là những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về mục tiêu và giải pháp thực hiện.

* UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 15-10-2026 xác định 18 chỉ tiêu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030. Theo bà, đâu là những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện để đạt các mục tiêu này?

Bà Hà Thị Thanh Hương. Ảnh: V.L - Giai đoạn 2026-2030, tỉnh ưu tiên tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách và thách thức lớn. Trọng tâm là kiểm soát ô nhiễm tại nguồn, quản lý chặt chẽ các nguồn thải lớn, cụm công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản và chăn nuôi tập trung. Cùng với đó, chủ động ứng phó những tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán, lũ quét, sạt lở đất. Một yêu cầu quan trọng khác là gắn phát triển kinh tế với chuyển đổi xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, phát triển năng lượng tái tạo và từng bước hình thành thị trường tín chỉ carbon. Qua đó, hài hòa mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu kinh tế xanh đạt 10% GRDP với yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái.

* Để hiện thực hóa các mục tiêu về xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và bảo tồn hệ sinh thái, tỉnh sẽ tập trung triển khai những dự án, giải pháp trọng điểm nào trong giai đoạn 2026-2030?

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt, tỉnh tập trung đầu tư các cơ sở xử lý. Trong đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tây Sơn phấn đấu đưa vào vận hành trong năm 2026; Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Gào và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bồng Sơn dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Riêng Nhà máy đốt rác phát điện Long Mỹ tại phường Quy Nhơn Tây phấn đấu hoàn thành, đi vào hoạt động trong quý II/2028. Về kiểm soát ô nhiễm, tỉnh yêu cầu 100% cơ sở có nguồn thải lớn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để giám sát. Đồng thời, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như Dự án xây dựng hạ tầng thúc đẩy phát triển toàn diện khu vực phía Tây tỉnh và Dự án quản lý tổng hợp môi trường nước khu vực phía Đông tỉnh giai đoạn 2026-2033. Các dự án phục vụ những đô thị Quy Nhơn, An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Pleiku, An Khê, góp phần nâng tỷ lệ đô thị loại II được xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn lên 50%. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên, tỉnh tăng cường bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển kinh tế dưới tán rừng và dược liệu, phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 46,5%.

* Để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu khoảng 70% hộ dân ở khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn, 80% hộ dân tại nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được di dời đến nơi an toàn. Những giải pháp nào sẽ được ưu tiên thực hiện, thưa bà?

- Trước diễn biến thời tiết cực đoan, phòng ngừa và chủ động thích ứng là yêu cầu hàng đầu nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Tỉnh tập trung triển khai Kế hoạch số 102/KH-UBND về Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và Phương án số 02/PA-UBND về bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp. Các sở, ngành, địa phương rà soát, bố trí nguồn lực thực hiện những dự án di dời dân cư tập trung và xen ghép, ưu tiên khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cùng với bố trí, ổn định dân cư, tỉnh xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm là nâng cấp hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn; xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro thiên tai, ngập lụt, sạt lở đến cấp cơ sở; đầu tư, nâng cấp công trình thủy lợi, hồ chứa và hệ thống chống ngập đô thị theo hướng đa mục tiêu.

Nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định xử lý nước thải sinh hoạt tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: V.L

* Chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính là những định hướng xuyên suốt của kế hoạch. Ngành nông nghiệp và môi trường sẽ triển khai những giải pháp nào để thúc đẩy nông nghiệp xanh, kinh tế rừng, năng lượng sạch và thị trường tín chỉ carbon?

- Đây là những mục tiêu chiến lược, đòi hỏi chuyển dịch mạnh mẽ mô hình tăng trưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan thúc đẩy xây dựng nhãn hiệu “nông sản phát thải thấp”, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 70.000 ha cây trồng được chứng nhận theo các tiêu chuẩn tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP, 4C, Rainforest Alliance và hữu cơ; gần 88.800 ha áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước. Cùng với đó, tỉnh triển khai Đề án phát triển dược liệu dưới tán rừng và lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2026-2030; xây dựng Đề án tổng thể phát triển thị trường tín chỉ carbon, góp phần thực hiện mục tiêu giảm 9% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường. Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh phối hợp triển khai các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII, hướng tới mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm 100% tổng cung năng lượng sơ cấp; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp tối ưu hóa sử dụng năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018. Bên cạnh đó, tỉnh thúc đẩy chuyển đổi các khu công nghiệp sang mô hình khu công nghiệp sinh thái. Phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 10% khu công nghiệp sinh thái trên địa bàn tỉnh.

* Xin cảm ơn bà!