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Phường Thống Nhất thành lập 11 tổ tự quản bảo vệ môi trường

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 31-10, Hội Cựu chiến binh phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt 11 tổ tự quản bảo vệ môi trường, phát động phong trào văn hóa giao thông và triển khai mô hình tuyến đường tự quản tại tổ dân phố 2.

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Các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 132 ra quân tổng vệ sinh tuyến đường Đinh Công Tráng. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại chương trình, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường công bố quyết định thành lập 11 tổ tự quản “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường” tại các chi hội, gắn với nhiệm vụ xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Đồng thời, Chi hội CCB tổ dân phố 2 được giao đảm nhận tuyến đường Đinh Công Tráng không rác thải. Dịp này, Chi hội và Tổ tự quản số 2 đã trang bị 3 thùng rác công cộng dọc tuyến đường, tạo điều kiện để người dân bỏ rác đúng nơi quy định.

Ngay sau lễ ra mắt, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 132 cùng người dân ra quân dọn vệ sinh tuyến đường Đinh Công Tráng; tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phơi nông sản và không thả rông gia súc.

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