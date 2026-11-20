(GLO)- Người tham gia đấu giá đất ở hiện phải nộp tiền đặt trước từ 10-50% giá khởi điểm. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2027, mức tối thiểu sẽ tăng lên 20%, trong khi mức tối đa vẫn giữ 50%. Đây là quy định đáng chú ý trong Luật Đấu giá tài sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

Sáng 20-11, với 475/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Luật gồm 7 chương, 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: VNN

Theo quy định mới, mức tiền đặt trước tối thiểu tăng từ 10% lên 20%, còn mức tối đa vẫn là 50% giá khởi điểm. Đáng chú ý, khoản 10 Điều 35 giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung 20-50%. Việc xác định mức tiền phải phù hợp với tính chất từng loại tài sản và điều kiện thực tiễn tại địa phương, tránh tạo rào cản bất hợp lý đối với người có nhu cầu tham gia đấu giá.

Theo báo cáo giải trình của Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội, việc nâng tiền đặt trước và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm theo Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP bước đầu phát huy hiệu quả tại 16 tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Tại Thanh Hóa, sau khi áp dụng mức tiền đặt trước bằng 50% giá khởi điểm, số thửa, lô đất bị hủy kết quả do người trúng không nộp tiền giảm từ 377 trường hợp năm 2025 xuống còn 82 trường hợp trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong khi đó, số thửa, lô đất đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên 3.889. Tại Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả cũng giảm từ 35 xuống 11.

Bên cạnh quy định về tiền đặt trước, Luật Đấu giá tài sản sửa đổi bổ sung thêm các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá, gồm người từ chối kết quả trúng đấu giá và người từ chối ký biên bản đấu giá. Quy định này nhằm tăng tính răn đe, ngăn chặn hành vi trả giá cao bất thường rồi từ chối kết quả để trục lợi.

Với những thay đổi trên, người có nhu cầu tham gia đấu giá đất cần tìm hiểu kỹ thông báo đấu giá, giá khởi điểm, mức tiền đặt trước và các điều kiện liên quan. Đặc biệt, cần phân biệt thời điểm áp dụng quy định hiện hành với thời điểm luật mới có hiệu lực để chủ động chuẩn bị tài chính và tránh phát sinh rủi ro.