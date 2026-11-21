(GLO)- Sáng 21-11, Quốc hội thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc gồm Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La), sơ bộ tổng mức đầu tư 162.393 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Chính phủ, cả 3 dự án cao tốc được triển khai theo hình thức đầu tư công, chia thành các dự án thành phần. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong tổng mức đầu tư sơ bộ, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 158.342 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 4.051 tỷ đồng.

3 dự án cao tốc được triển khai theo hình thức đầu tư công, chia thành các dự án thành phần. Ảnh minh họa: Phương Vi

Trong đó, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong có chiều dài khoảng 119 km, kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với khu vực phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-100 km/giờ, sơ bộ tổng mức đầu tư 50.990 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần, dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài khoảng 132 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-100 km/giờ, sơ bộ tổng mức đầu tư 48.283 tỷ đồng. Dự án gồm 2 dự án thành phần, trong đó có phần xây lắp và phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND tỉnh Quảng Ngãi được đề xuất làm cơ quan chủ quản. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào quý IV-2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Với cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La, chiều dài tuyến khoảng 179,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng. Tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, hướng tới ứng dụng công nghệ hiện đại và khai thác bằng hệ thống giao thông thông minh. Dự án gồm 8 dự án thành phần, trong đó có 4 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 4 dự án xây dựng đường cao tốc. Dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, 3 tuyến cao tốc không chỉ là những công trình giao thông riêng lẻ mà còn là các trục kết nối liên vùng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng tại khu vực Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên; tăng cường liên kết giữa miền núi với miền xuôi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh tại các địa bàn chiến lược.

Đáng chú ý, khi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu hoàn thành, 34/34 địa phương trong cả nước sẽ có đường cao tốc. Các tuyến đường mới cũng được kỳ vọng tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, du lịch và tiêu thụ nông sản.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương phối hợp triển khai đồng bộ hệ thống đường kết nối, nút giao, trạm dừng nghỉ, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quá trình thực hiện cần bảo đảm tiến độ, chất lượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm và tạo sự đồng thuận của người dân tại các khu vực có tuyến đường đi qua.