Đẩy nhanh thủ tục, sớm thi công ô chôn lấp tạm ở Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ

(GLO)- Ngày 19-10, đại diện Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư Dự án Đầu tư ô chôn lấp tạm tại khu vực sân ủ lên men thuộc Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Theo đại diện Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (đơn vị được Sở Xây dựng - chủ đầu tư dự án ủy quyền thực hiện), các thủ tục pháp lý đang được hoàn thiện để chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai theo đúng lộ trình của tỉnh.

Đầu tư ô chôn lấp tạm tại khu vực sân ủ lên men thuộc Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ. Ảnh: Trọng Lợi

Việc thực hiện tuân thủ các bước theo quy định của pháp luật về đầu tư công, gồm: hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư và trình cơ quan chức năng thẩm định; phê duyệt dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. Hiện nguồn vốn đang tiếp tục được bố trí theo quy trình.

Về tiến độ, theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh, dự án phải hoàn thành trước quý II/2027. Đại diện Ban Quản lý cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư, đơn vị sẽ đôn đốc nhà thầu tập trung, huy động tối đa nhân lực, vật lực để thi công, nỗ lực hoàn thành trước mốc UBND tỉnh ấn định, đưa công trình vào vận hành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh, dự án nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận, chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt từ khi ô A4 lấp đầy đến khi Nhà máy đốt rác phát điện Long Mỹ đi vào vận hành. Dự án tận dụng quỹ đất và đất đào tại chỗ để hạn chế chi phí đầu tư, đồng thời bảo đảm yêu cầu an toàn và bảo vệ môi trường.

Về quy mô, ô chôn lấp tạm được xây dựng trên khu vực sân ủ lên men hiện hữu, diện tích khoảng 2,9 ha. Công trình đào xuống khoảng 5 m và đắp bờ bao cao khoảng 5 m, tổng chiều cao từ đáy đến đỉnh bờ khoảng 10 m.

Bờ bao bằng đất đầm chặt K95, mặt bờ rộng 3 m; mái ta luy phía trong phủ màng HDPE dày 2 mm, phía ngoài bố trí cây xanh cách ly. Đáy ô được đầm chặt, lót màng HDPE dày 2 mm và bố trí lớp cát đệm dày 30 cm.

Hệ thống thu gom nước rỉ rác bằng ống HDPE D315 dẫn về hố thu, sau đó bơm về trạm xử lý. Dự án đồng thời xây dựng đường vào đổ rác, bãi quay đầu xe, đường xuống đổ rác bằng bê tông xi măng; hệ thống điện chiếu sáng, mương thoát nước và hoàn trả các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Dung tích chứa rác khoảng 238.990 m³, tương đương khoảng 155.343 tấn, thời gian sử dụng khoảng hơn 10 tháng. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, thuộc nhóm C.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 14,92 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 12,183 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án gần 347,7 triệu đồng... Nguồn vốn là ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện dự án là năm 2026-2027.