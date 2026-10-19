Phố ẩm thực Diên Hồng: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

(GLO)- Lượng khách giảm, chi phí duy trì hoạt động cao, trong khi hạ tầng phục vụ kinh doanh còn nhiều bất cập khiến các hộ kinh doanh tại Phố ẩm thực Diên Hồng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) gặp khó khăn.

Các tiểu thương kiến nghị chính quyền xem xét lại chi phí vận hành, cải thiện điều kiện kinh doanh và tăng cường quảng bá để thu hút khách.

Nhiều bất cập được phản ánh

Trong đơn kiến nghị tập thể gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh, các hộ kinh doanh phản ánh, gần 3 tháng qua, lượng khách đến Phố ẩm thực Diên Hồng giảm đáng kể, ảnh hưởng đến doanh thu.

Trong khi việc buôn bán gặp khó khăn, các khoản chi phí điện, nước, quản lý và dịch vụ vẫn phải duy trì. Các tiểu thương mong muốn UBND phường Diên Hồng cùng các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại, làm rõ từng vấn đề và thống nhất phương án xử lý.

Chị Võ Thị Thu Huyền - hộ kinh doanh tại đây - cho biết, ngoài tiền điện sử dụng riêng, mỗi hộ còn đóng tiền điện chiếu sáng chung khoảng 120 nghìn đồng/tháng. Tuy nhiên, hệ thống đèn tại 2 cổng chào có thời điểm không được bật sáng thường xuyên.

“Chúng tôi mong Ban Quản lý giải thích rõ cách tính tiền điện chiếu sáng chung. Các cổng chào là nơi khách nhận diện phố ẩm thực nên cần duy trì hệ thống đèn hợp lý, tạo thuận lợi để khách tìm đến” - chị Huyền bày tỏ.

Một bất cập khác là khu vực rửa ly, chén, đũa, nồi... dùng chung cho 45-50 hộ kinh doanh khá chật hẹp, thường xuyên tắc nghẽn. Nước thoát chậm, ứ đọng và tràn ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến việc vệ sinh vật dụng phục vụ khách.

Hoạt động của Phố ẩm thực Diên Hồng đang gặp nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Ảnh: N.T

“Chúng tôi mong khu vực rửa chén bát được cải tạo, hệ thống thoát nước hoạt động ổn định. Nếu lắp đồng hồ nước riêng thì cũng cần tính toán kỹ điều kiện cấp nước để các hộ sử dụng thuận lợi, tránh phát sinh thêm chi phí mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết” - chị Huyền kiến nghị thêm.

Ngoài điện, nước, các hộ phản ánh phải đóng phí giữ xe khoảng 180-225 nghìn đồng/hộ/tháng, tùy thời điểm. Tổng chi phí quản lý lô, thu gom rác và giữ xe ở mức 600-900 nghìn đồng/tháng/lô.

Theo các tiểu thương, khoản đóng góp phục vụ trông giữ xe nhằm tạo điều kiện để khách đến ăn uống không phải trả phí gửi xe. Trong bối cảnh doanh thu giảm, các hộ đề nghị xem xét mức đóng các khoản phí cho phù hợp.

Việc bố trí chỗ đỗ xe cũng khiến các hộ kinh doanh lo ngại. Chị Nguyễn Thị Phương Chi phản ánh, một số xe bán kem, đồ chơi trẻ em, bóng bay và hàng rong xuất hiện tại khu vực bãi đỗ, chiếm dụng không gian dành cho phương tiện của khách.

Bên cạnh đó, việc cơ quan chức năng hạn chế đậu, đỗ xe trên đường Nguyễn Thiện Thuật khiến khách đi ô tô khó tìm chỗ dừng, đỗ để vào phố ẩm thực.

Không chỉ điều kiện kinh doanh, hoạt động quảng bá cũng là mối quan tâm. Hộ kinh doanh Phan Xuân Ninh cho rằng, muốn thu hút khách thì cần quảng bá thường xuyên, có thêm hoạt động vào dịp cuối tuần và giới thiệu những món ăn đặc trưng của phố ẩm thực. Tiểu thương cũng mong được kết nối với các đơn vị du lịch để có thêm khách.

Từng bước tháo gỡ vướng mắc

Liên quan đến những kiến nghị của các hộ kinh doanh, ông Bùi Kim Truyền - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý Trung tâm thương mại phường Diên Hồng, đơn vị được giao quản lý Phố ẩm thực Diên Hồng - cho biết, các hộ kinh doanh trả tiền điện sử dụng riêng theo đồng hồ và đóng thêm tiền điện phục vụ chiếu sáng chung.

Chi phí tiền điện vào giờ cao điểm khá cao, khoảng 60-70 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, khá nhiều hộ nợ tiền điện kéo dài nhiều tháng. Vì vậy, Ban Quản lý đã điều chỉnh thời gian bật hệ thống chiếu sáng công cộng theo hướng tiết kiệm. Phí giữ xe được thỏa thuận nhằm phục vụ việc trông giữ phương tiện cho khách.

Về tình trạng tắc nghẽn tại khu vực rửa chén bát, ông Truyền cho hay: “Ban được giao quản lý, vận hành phố ẩm thực khi hạ tầng đã được xây dựng từ trước đó. Tình trạng tắc nghẽn tại khu vực rửa chén bát là do đường ống thoát nước thải được thiết kế ban đầu có đường kính 90 mm. Rác và thức ăn thừa bị xả xuống trong quá trình rửa khiến hệ thống thoát nước, hầm rút nhiều lần bị nghẹt.

Ban Quản lý đang tính toán phương án cải tạo đường ống, khảo sát việc bố trí thêm điểm rửa chén bát và dẫn nước thải vào hệ thống mương thoát nước.

Tuy vậy, công trình chưa được nghiệm thu và vẫn trong thời gian bảo hành nên việc sửa chữa cần được cân nhắc, phối hợp với các đơn vị liên quan. Trong thời gian chờ phương án xử lý, Ban Quản lý đã đề nghị các hộ thu gom rác, thức ăn thừa trước khi rửa chén bát để hạn chế tắc nghẽn”.

Đối với việc lắp đồng hồ nước riêng tại các lô kinh doanh, ông Truyền cho biết, Ban Quản lý đã mời đơn vị liên quan khảo sát. Tuy nhiên, áp lực nước vào ban đêm không đủ mạnh để đồng hồ hoạt động ổn định nên phương án lắp đặt đang được tính toán cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Liên quan đến chỗ đỗ xe, ông Truyền cho rằng việc cơ quan chức năng hạn chế đậu, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh cũng là một trong những nguyên nhân khiến ô tô khó tiếp cận khu vực, ảnh hưởng đến lượng khách đi ô tô.

Về việc quảng bá, Ban Quản lý đã triển khai nhiều hoạt động. Tuy nhiên, theo ông Truyền, hiệu quả kinh doanh còn phụ thuộc vào chất lượng món ăn, giá cả, thái độ phục vụ và ý thức giữ gìn vệ sinh của từng hộ.

“Ban Quản lý đã nhiều lần đối thoại với các hộ kinh doanh để tháo gỡ vướng mắc và sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến, phối hợp xử lý những vấn đề thuộc phạm vi phụ trách” - ông Truyền cho biết thêm.