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Quốc lộ 19B xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Mặt đường quốc lộ 19B đoạn qua xã Bình An, Bình Hiệp và phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) nứt vỡ, sụp lún, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng xuống cấp và vật liệu rơi vãi trên tuyến đường vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Thời gian gần đây, đoạn quốc lộ 19B dài hơn 200 m từ chợ Mỹ An đến cầu Mương Máng thuộc thôn Mỹ An (xã Bình An) xuất hiện hàng chục vết nứt ngang dọc, tạo thành nhiều hố sâu.

Ông Phạm Văn Tuấn (xóm 2, thôn Mỹ An) cho biết: Đường hư hỏng nặng nhưng nhiều tháng qua chưa được sửa chữa. Chỉ trong 10 ngày gần đây đã xảy ra 2 vụ ngã xe máy do sụp hố, may mắn là các nạn nhân chỉ bị trầy xước.

Đoạn QL 19B qua thôn Văn Phong (xã Bình Hiệp) cũng bị bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong khi đó, đoạn qua tổ dân phố Tân Nghĩa (phường An Nhơn) có nhiều vị trí mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, đứt gãy, sụp lún trên diện tích lớn. Bùn đất phủ mặt đường gây bụi mù khi trời nắng và trơn trượt khi trời mưa.

Ông Nguyễn Văn Sương (tổ dân phố Tân Nghĩa) phản ánh: Bùn đất tích tụ tại nhiều vị trí, được san gạt thành đống rồi bỏ lại, trở thành mối nguy hiểm cho người đi đường.

“Nhiều người đi xe máy hướng Bình Hiệp - An Nhơn bị té ngã, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Lớp bùn đất lâu ngày đóng cứng trên mặt đường, bà con kiến nghị các đơn vị chức năng sớm dùng phương tiện chuyên dụng để dọn dẹp” - ông Sương nói.

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Người dân tổ dân phố Tân Nghĩa (phường An Nhơn) đề nghị cơ quan chức năng khắc phục bùn đất trên mặt quốc lộ 19B. Ảnh: N.C

Trước tình trạng các đơn vị thi công công trình trên địa bàn chưa khắc phục triệt để bùn đất rơi vãi, việc tưới nước ngăn bụi trong quá trình vận chuyển vật liệu còn mang tính đối phó, nhiều hộ dân sống dọc quốc lộ 19B qua phường An Nhơn phải tự cào dọn vật liệu, tưới nước, dùng bạt nhựa, ny lông che chắn nhà cửa để hạn chế bụi đường. Không ít trường hợp người dân chặn phương tiện, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện trách nhiệm tưới nước ngăn bụi.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Chí - Phó Chủ tịch UBND xã Bình An - cho biết: Thời gian qua, quốc lộ 19B qua địa bàn phục vụ xe chở vật liệu cho nhiều công trình, dự án, cùng nhu cầu đi lại của các phương tiện giao thông.

Áp lực giao thông lớn khiến mặt đường xuống cấp. Địa phương đã kiến nghị Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cùng các sở, ngành sớm khắc phục những hư hỏng.

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Đoạn quốc lộ 19B qua địa bàn phường An Nhơn có nhiều điểm hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: N.C

Còn ông Trần Anh Tấn - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn - cho hay: Hằng tuần, địa phương đều nắm tình hình hạ tầng giao thông trên quốc lộ 19B và đề nghị chủ đầu tư các công trình khắc phục những vị trí hư hỏng.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn chậm trễ, gây bức xúc cho người dân. Mới đây, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn đã làm việc với các đơn vị liên quan, kiến nghị khẩn trương rà soát, có biện pháp sửa chữa tạm thời để bảo đảm việc đi lại của người dân.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết: UBND tỉnh đã có chỉ đạo xử lý tình trạng hư hỏng trên quốc lộ 19B; Sở Xây dựng cũng đôn đốc chủ đầu tư các dự án khắc phục, hoàn trả nguyên trạng kết cấu công trình.

Hiện chủ đầu tư đã xác định phạm vi hư hỏng, xây dựng phương án và bố trí kinh phí triển khai. Sở sẽ đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thiết kế để thi công khi thời tiết thuận lợi.

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