(GLO)- Phương án thiết kế mã số DR9911 của tác giả Trần Đăng Quang (TP. Huế) đã đạt giải nhất Cuộc thi tuyển phương án công trình kiến trúc bên trong nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và được lựa chọn làm phương án kiến trúc công trình.

Chiều 27-11, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả Cuộc thi tuyển phương án công trình kiến trúc bên trong nút giao thông Phù Đổng, đồng thời lựa chọn phương án mã số DR9911 đạt giải nhất làm phương án kiến trúc công trình.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhận được 11 phương án của 10 cá nhân, đơn vị. Tất cả đều hợp lệ và được đưa vào đánh giá, tuyển chọn. Kết quả, phương án DR9911 của tác giả Trần Đăng Quang (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) đạt giải nhất, với tiền thưởng 150 triệu đồng.

Phương án kiến trúc của tác giả Trần Đăng Quang (TP. Huế) đạt giải nhất. Ảnh: BTC

Giải nhì thuộc về phương án mã số AE2610 của đơn vị Archhia Concept (phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh), với tiền thưởng 80 triệu đồng.

Ban Tổ chức cũng hỗ trợ 5 phương án vào vòng 2 nhưng không đạt giải, gồm: HL1210, HY1204, TT3388, NA7777 và LD2910; mỗi phương án được hỗ trợ 10 triệu đồng. Tổng kinh phí giải thưởng và hỗ trợ là 280 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 28; hoàn thiện phương án kiến trúc được lựa chọn và tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Theo nhiệm vụ thiết kế được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 5-8-2026, khu vực nghiên cứu thiết kế là đảo trung tâm nút giao thông Phù Đổng, có diện tích hơn 5.026 m².

Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu để đầu tư xây dựng công trình biểu tượng tại khu vực này. Công trình được định hướng trở thành điểm nhấn nghệ thuật, kiến trúc và cảnh quan, thể hiện bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; đồng thời bảo đảm yêu cầu an toàn giao thông, tính khả thi trong đầu tư xây dựng, vận hành và bảo trì.