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Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công Khu đô thị Vân Hà

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TRỌNG LỢI
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(GLO)- Dự án Khu đô thị Vân Hà (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao đất để triển khai thi công. Trong đó, ưu tiên hoàn thành khu tái định cư, tạo điều kiện bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Gia Lai vào chiều 28-10, dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB qua 18 đợt, với tổng kinh phí 88,49 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã ứng 100% kinh phí. Đến nay, 1.248/1.630 ngôi mộ trong diện di dời đã được phê duyệt.

Dự án khởi công ngày 24-5-2026. Đến nay, tỉnh đã giao đất đợt 1 với diện tích 5,93 ha. Trong đó, khu vực đầu cầu Vân Hà được giao 4,05 ha, đã hoàn thành xây dựng lán trại, văn phòng điều hành công trường và bắt đầu triển khai gói thầu san nền. Riêng khu tái định cư mới được giao 1,88/3,7 ha; diện tích bàn giao còn phân tán nên chưa đủ điều kiện triển khai thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ, nhà đầu tư tiếp tục phối hợp với địa phương thực hiện GPMB, đồng thời đề nghị giao đất đợt 2 với diện tích khoảng 9,65 ha, gồm toàn bộ 1,8 ha còn lại của khu tái định cư và khoảng 7,85 ha thuộc khu A1.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực thi công, ưu tiên hoàn thành khu tái định cư sớm để bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

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Khu vực đầu cầu Vân Hà thuộc dự án Khu đô thị đã hoàn thành lán trại, văn phòng điều hành và bắt đầu san nền. Ảnh: Trọng Lợi

Bên cạnh công tác GPMB, việc xác định giá đất cũng là nhiệm vụ cần sớm hoàn thành để triển khai các thủ tục tiếp theo. Hiện tại, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh đang thực hiện thẩm định.

Nhà đầu tư kiến nghị xác định giá đất phù hợp với giá thị trường và tham khảo các dự án lân cận, trong đó có dự án FPT với mức giá khoảng 6,38 triệu đồng/m².

Theo kiến nghị tại báo cáo, Hội đồng thẩm định giá đất cần trình phê duyệt giá đất chậm nhất ngày 5-11-2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với nhà đầu tư hoàn thành thủ tục thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước chậm nhất ngày 15-12-2026; Chi cục Quản lý đất đai đang rà soát hồ sơ để trình Sở Nông nghiệp và Môi trường theo tiến độ đề ra.

Để phục vụ công tác GPMB xây dựng khu tái định cư của dự án, phương án bố trí khoảng 50 lô đất tại khu tái định cư tuyến nối quốc lộ 19C, tiếp giáp khu tái định cư Khu đô thị Vân Hà cũng được đặt ra.

Khu đô thị Vân Hà do Công ty CP Đầu tư Phú Tài Vân Hà làm chủ đầu tư, thuộc liên danh Công ty CP Phú Tài, Công ty CP Xây lắp thương mại Trường Hải và Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Miền Bắc.

Dự án có quy mô diện tích gần 50 ha, được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái với 3 mặt giáp sông Hà Thanh, gồm hơn 1.000 căn nhà ở riêng lẻ tại khu thấp tầng, hơn 2.200 căn hộ chung cư tại khu cao tầng cùng hệ thống thương mại, dịch vụ và các công trình y tế, giáo dục.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến đi vào hoạt động trong cuối tháng 9-2027.

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