Tín hiệu tích cực trong giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Tây Giang

(GLO)- Với quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tây Giang (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) diễn ra thuận lợi, đạt kết quả khả quan.

Áp lực lớn trong giải phóng mặt bằng

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) Tây Giang được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng làm chủ đầu tư từ ngày 16-1-2026. Dự án có diện tích 300 ha, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1.797 tỷ đồng.

Theo UBND xã Bình Khê, dự án được phân kỳ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và đầu tư hạ tầng. Trong đó, năm 2026 hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và đầu tư hạ tầng giai đoạn 1 trên diện tích 100 ha; năm 2027 tiến hành bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng giai đoạn 2 thêm 100 ha; năm 2028 - 2029 hoàn chỉnh toàn bộ dự án.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tây Giang (xã Bình Khê) định hướng phát triển theo mô hình xanh, hiện đại. Ảnh: T.Sỹ

Không giống như các dự án đầu tư xây dựng KCN tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, đối với Dự án đầu tư xây dựng KCN Tây Giang, tỉnh giao xã Bình Khê thực hiện toàn bộ công việc, từ khâu kiểm kê đất đai, xác định nguồn gốc đất; lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, GPMB; tổ chức chi trả tiền bồi thường cho dân, đến việc thu hồi đất và ban hành quyết định cho nhà đầu tư thuê đất để thực hiện dự án.

Việc tỉnh phân giao cho xã Bình Khê tự làm, tự chịu trách nhiệm trong các khâu là thách thức không nhỏ đối với chính quyền địa phương, khi có đến 808 hộ và 1 tổ chức trong phạm vi dự án cần bồi thường, GPMB; riêng giai đoạn 1 diện tích 100 ha có 300 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng.

Áp lực gia tăng khi nhiều dự án của tỉnh và địa phương được yêu cầu đảm bảo mặt bằng sạch để thực hiện. Hơn nữa, công tác bồi thường, GPMB là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Dù vậy, địa phương vẫn phải vừa đảm bảo tính chính xác, đúng pháp luật, vừa giữ đúng tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Vào cuộc quyết liệt, kết quả khả quan

Dự án KCN Tây Giang là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh năm 2026, được định hướng phát triển theo mô hình xanh, hiện đại, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, chế biến sâu, năng lượng tái tạo, dệt may và công nghiệp hỗ trợ. Dự án hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ tác động lớn đến phát triển KT-XH địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án, UBND xã Bình Khê sớm thành lập hội đồng và tổ công tác bồi thường, GPMB, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của dự án; tổ chức họp dân, công bố quy hoạch, công khai vị trí và chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của tỉnh. Chính quyền xã cũng tiến hành rà soát, xác định số hộ dân và diện tích đất bị ảnh hưởng để thông tin kịp thời đến người dân.

Người dân xã Bình Khê thu hoạch nông sản, chuẩn bị bàn giao đất phục vụ xây dựng Khu công nghiệp Tây Giang. Ảnh: T.Sỹ

Trực tiếp triển khai công tác GPMB tại địa phương, ông Huỳnh Tấn Hậu - Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Khê - cho biết: Xã thực hiện bồi thường theo hình thức cuốn chiếu. Với những hộ đồng thuận, xã khẩn trương lập, phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường. Đối với những hộ còn băn khoăn, địa phương lắng nghe, giải đáp vướng mắc để tạo sự thống nhất trước khi tiếp tục thực hiện các thủ tục. Cách làm này góp phần hạn chế phát sinh, rút ngắn thời gian GPMB, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo niềm tin trong nhân dân.

Nhận hơn 2 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 2 thửa đất sản xuất nông nghiệp, bà T.T.H. (ở thôn Thượng Giang) cho biết: Gia đình đồng thuận với chủ trương xây dựng KCN Tây Giang, mong dự án sớm hoàn thành, tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường phục vụ Dự án đầu tư xây dựng KCN Tây Giang được triển khai thuận lợi. Đến nay, toàn bộ 100 ha đất giai đoạn 1 của dự án đã được chính quyền địa phương kiểm đếm xong.

Xã Bình Khê cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 2 đợt cho 56 hộ với số tiền 11,8 tỷ đồng; tiếp tục lập, phê duyệt phương án bồi thường đợt 3, đợt 4 thêm 86 hộ, với số tiền 107 tỷ đồng, tổng diện tích GPMB các đợt là 50,7 ha. Chính quyền địa phương cũng đã ban hành quyết định cho chủ đầu tư thuê đất đợt 1 gần 7 ha để đầu tư xây dựng hạ tầng.

Ông Tạ Phương Trung - Chủ tịch UBND xã Bình Khê - khẳng định: Từ nay đến cuối tháng 12-2026, xã sẽ hoàn thành công tác bồi thường, GPMB toàn bộ 100 ha giai đoạn 1 để cho chủ đầu tư thuê đất thực hiện dự án.