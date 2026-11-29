(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4865/QĐ-UBND chấp thuận Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp Thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 15-17 đường Trường Chinh (phường Pleiku) với tổng vốn đầu tư hơn 1.792 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại số 15-17 đường Trường Chinh (phường Pleiku) với tổng vốn đầu tư hơn 1.792,57 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 358,57 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn huy động từ các tổ chức tín dụng hơn 1.434 tỷ đồng (chiếm 80%).

Dự án được triển khai tại số 15-17 đường Trường Chinh (phường Pleiku) với tổng vốn đầu tư hơn 1.792,57 tỷ đồng. Ảnh: Đức Thụy

Tổng vốn đầu tư được phân bổ chủ yếu cho chi phí xây dựng với hơn 1.279 tỷ đồng; chi phí thiết bị 194,5 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 163 tỷ đồng. Các khoản còn lại gồm chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

Về tiến độ, từ tháng 11-2026 đến tháng 4-2027, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng. Từ tháng 5-2027 đến tháng 10-2028 sẽ khởi công, triển khai xây dựng. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 11-2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh triển khai dự án đúng chủ trương đầu tư, quy hoạch được duyệt và các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản và phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, nhà đầu tư phải phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong quá trình triển khai dự án.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND phường Pleiku hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định.