(GLO)- Sáng 25-11, tại xã Gào, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai tổ chức lễ khởi công 2 dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Hà Duy

Cùng dự còn có đồng chí Dương Văn Trang - nguyên Ủy viên Ban Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, chính quyền địa phương cùng các đối tác, đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công.

2 dự án được triển khai tại xã Gào có tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến tối thiểu hơn 197,5 tỷ đồng . Trong đó, Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào có tổng vốn đầu tư tối thiểu 140 tỷ đồng; được quy hoạch trên diện tích 6,08 ha, công suất xử lý 300 tấn/ngày .

Dự án kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phục vụ đời sống dân sinh và quá trình phát triển đô thị của địa phương .

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 dự án xử lý rác thải tại xã Gào. Ảnh: Hà Duy

Trong khi đó, Dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku có tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, quy hoạch trên diện tích 5 ha, công suất thiết kế 480 tấn/ngày .

Nhà máy hướng đến thu gom, xử lý và tái chế phế thải xây dựng thành các sản phẩm có giá trị sử dụng như cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp; góp phần hạn chế tình trạng đổ thải không đúng quy định và bổ sung nguồn vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng .

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai - cho hay : Việc đầu tư đồng bộ 2 nhà máy nhằm từng bước chuyển đổi tư duy từ xử lý chất thải đơn thuần sang quản lý tài nguyên từ chất thải, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững cho tỉnh Gia Lai .

Chủ đầu tư cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động và các quy định về bảo vệ môi trường .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhận định: 2 dự án được khởi công hôm nay không chỉ bổ sung năng lực xử lý đối với chất thải sinh hoạt và phế thải xây dựng, mà còn thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy quản lý chất thải: từ xử lý, thải bỏ đơn thuần sang phân loại, tái chế và khai thác giá trị tài nguyên từ chất thải.

Để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả thực chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và công nghệ; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức thi công bảo đảm tiến độ đã cam kết. Trong quá trình thi công, phải đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hà Duy

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhằm chung tay cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai đã hỗ trợ xã Gào xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng và trao 60 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" của xã . Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ chi phí lắp đặt camera an ninh trên địa bàn xã, trị giá 100 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai tặng 120 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội xã Gào. Ảnh: Hà Duy

Sau phần lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và đại diện chủ đầu tư đã thực hiện nghi thức bấm nút phát lệnh khởi công 2 dự án.