(GLO)- Sau vụ nổ nghiêm trọng tại phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Ngày 24-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ tại cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP. Hà Nội) sáng 24-11. Ảnh: NDO

Theo công điện, khoảng 8 giờ cùng ngày, vụ nổ xảy ra tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình những người bị nạn.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP. Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Công điện nhấn mạnh: Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mất an toàn cháy nổ…

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC và CNCH; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Mỗi cơ sở, hộ kinh doanh, mỗi người dân nêu cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy nổ để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Cũng trong ngày 24-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trực tiếp đến hiện trường vụ nổ, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Bí thư Thành ủy yêu cầu lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm người bị nạn, cứu chữa những người bị thương; đồng thời xây dựng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý. Thành phố cũng được yêu cầu nghiên cứu phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP. Hà Nội, tính đến 13 giờ hôm nay, vụ nổ đã khiến 6 người tử vong, 10 người được đưa đi cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.