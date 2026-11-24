(GLO)- Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 21-11.

Theo Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lý Tiết Hạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh mới, với tư duy mới, cách làm mới, thể hiện tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động của Quốc hội.

Bà Lý Tiết Hạnh cho biết: Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp; xem xét, thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến về 5 dự án luật mới.

Quốc hội đã quyết định ban hành mới, sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng; thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham gia kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Quốc hội cũng xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với hai lĩnh vực: tài chính, khoa học và công nghệ; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng hơn 50 báo cáo của Chính phủ và các cơ quan liên quan.

* Diễn ra trong một thời gian ngắn với yêu cầu cao, Quốc hội đã có những đổi mới gì để hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn, thưa bà?

- Kỳ họp thứ 2 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cấp bách về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt, khai mạc trọng thể vào sáng thứ Bảy ngày 17-10. Đợt 1, Quốc hội làm việc 25 ngày liên tục từ ngày 17-10 đến 13-11. Đợt 2 từ ngày 20 đến 21-11. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, với cường độ cao gồm cả 5 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật. Với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, các ĐBQH đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Đồng thời, có nhiều ý kiến góp ý cụ thể bằng văn bản đối với các nội dung quan trọng, cấp bách, góp phần hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định. Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan đã chủ động, khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân; bảo đảm các dự thảo luật, nghị quyết được hoàn thiện với chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội quyết định. Nhiều nội dung mới, có phạm vi tác động lớn đã được Quốc hội lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, nhân dân để hoàn thiện trước khi thông qua. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kết quả này thể hiện quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của đất nước và nguyện vọng của nhân dân.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh tham gia thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

* Trong kết quả chung đó của kỳ họp, bà có thể cho biết Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã có những đóng góp cụ thể nào?

- Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia đóng góp trí tuệ vào toàn bộ các chương trình nghị sự của kỳ họp. Cụ thể, các thành viên của Đoàn đã có 21 lượt phát biểu tại hội trường, 92 lượt phát biểu thảo luận tại tổ và 1 lượt tranh luận chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các ý kiến của đại biểu vừa thể hiện tư duy quản trị vĩ mô đối với các dự thảo luật và chính sách lớn của quốc gia; vừa phản ánh sinh động, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cùng các vướng mắc thực tiễn từ địa phương. Về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, các đại biểu kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế phân bổ vốn đầu tư công trung hạn theo hướng tăng ưu tiên cho các tỉnh có diện tích lớn, địa bàn rộng, nhiều vùng miền núi và biên giới. Đồng thời, đại biểu tập trung phân tích giải pháp xử lý dứt điểm 1.131 dự án tồn đọng (với tổng vốn khoảng 779 nghìn tỷ đồng) trên toàn quốc, khơi thông dòng vốn cho khoa học và công nghệ và kiểm soát rủi ro tài chính liên thông giữa ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản. Các đại biểu kiến nghị Chính phủ ưu tiên nguồn lực triển khai tuyến cao tốc liên kết 3 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng; đồng thời đề nghị điều chỉnh, đẩy sớm tiến độ đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh lên giai đoạn 2026-2030. Tuyến đường này có ý nghĩa then chốt trên hành lang kinh tế Đông - Tây, vừa kết nối thương mại, du lịch, logistics với Campuchia, vừa giữ vai trò chiến lược về quốc phòng - an ninh. Về hoàn thiện thể chế, kỷ cương lập pháp, các đại biểu đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành khắc phục khoảng trống pháp lý và bảo đảm tính ổn định chính sách. Phản ánh thực trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết (với 82% văn bản hướng dẫn các luật có hiệu lực sớm bị chậm hoặc chưa ban hành), các đại biểu đề xuất Chính phủ phát động chiến dịch có mốc thời gian bắt buộc để dứt điểm “nợ đọng” văn bản; đồng thời kiên trì bám sát lộ trình ổn định hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị. Liên quan đến bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, các đại biểu khẳng định lực lượng quân đội và Công an đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược. Đại biểu kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách xây dựng trụ sở chính quy cho ban chỉ huy quân sự cấp xã theo Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP của Chính phủ; tích hợp các công trình lưỡng dụng, bãi đỗ trực thăng cứu hộ trong quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội… Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm cao. Các lượt phát biểu tại hội trường, thảo luận tổ và tranh luận chất vấn đã được đúc kết từ thực tiễn và các vướng mắc của địa phương. Từ đó, đề xuất các phương án tháo gỡ để hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật; đóng góp thiết thực vào thành công chung của kỳ họp.

* Xin trân trọng cảm ơn bà!