Khởi động dự án điện rác gần 1.600 tỷ đồng đầu tiên của tỉnh Gia Lai

Đây là dự án điện rác đầu tiên của tỉnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đổi mới công nghệ xử lý chất thải, hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường bền vững.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị đầu tư.

Quang cảnh Lễ khởi động Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ. ﻿Ảnh: Bình Dương

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ do Công ty cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 10 ha với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng.

Nhà máy áp dụng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại, có công suất xử lý 800 tấn rác sinh hoạt/ngày đêm, đồng thời phát điện với công suất 15 MW.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (giữa) tham dự lễ. Ảnh: X.Đ

Không chỉ là công trình xử lý môi trường quy mô lớn, đây còn là dự án chuyển hóa chất thải thành năng lượng đầu tiên của tỉnh, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải theo định hướng Quy hoạch điện VIII. Dự án đã được bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đang ngày càng gia tăng. Hiện bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ tiếp nhận bình quân khoảng 530 tấn rác mỗi ngày và là khu xử lý chất thải tập trung lớn nhất của tỉnh. Trong khi đó, phương thức chôn lấp truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm môi trường và chi phí vận hành lâu dài.

Việc đầu tư nhà máy điện rác được xem là giải pháp căn cơ nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải; đồng thời, tận dụng nguồn tài nguyên từ rác để sản xuất điện năng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế xanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại Lễ khởi động Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ. Ảnh: X.Đ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường và chiến lược phát triển bền vững của tỉnh.

Đây không chỉ là công trình xử lý chất thải mà còn là bước đi cụ thể trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển dịch năng lượng theo hướng thân thiện với môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình xây dựng, vận hành.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục liên quan để dự án sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đại diện Công ty cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định trao 60 triệu đồng hỗ trợ các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. ﻿Ảnh: Bình Dương

Nhân dịp này, Công ty cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.