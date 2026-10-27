Gần 25.000 căn hộ Mường Thanh: Đề xuất cơ chế cấp sổ hồng, xử lý sai phạm

(GLO)- Hà Nội đề xuất cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh, trong đó xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các công trình đủ điều kiện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho gần 25.000 căn hộ.

UBND TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả tại 12 dự án liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, quản lý, điều hành hoặc tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư.

Các tòa HH Linh Đàm nằm trong diện rà soát để xác định hạng mục được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ. Ảnh: Văn Hưng

Kết quả rà soát cho thấy, tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng tại các dự án là 6.759 căn, trong khi số lượng thực tế lên đến 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Những vi phạm được xác định chủ yếu liên quan đến xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép; tăng diện tích sàn, số tầng, số căn hộ hoặc chia nhỏ căn hộ. Việc gia tăng số lượng căn hộ cũng tạo áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Các dự án thuộc diện xem xét gồm CT6 Kiến Hưng, công trình hỗn hợp Đại Thanh, CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La, các tòa CT11 và CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và các tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm.

Do nhiều công trình đã hoàn thành, bàn giao và có đông cư dân sinh sống, việc xử lý không chỉ đặt ra yêu cầu khắc phục sai phạm về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người mua nhà.

Theo dự thảo nghị quyết, các công trình vi phạm được đề xuất phân thành 3 nhóm: được xem xét cho tồn tại theo hiện trạng; được tồn tại có điều kiện sau khi khắc phục; và phải tháo dỡ nếu không đáp ứng các tiêu chí bắt buộc, không thể khắc phục theo quy định.

Đối với nhóm được xem xét cho tồn tại, công trình phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và những điều kiện liên quan. Với công trình có thể khắc phục, việc tiếp tục tồn tại phải gắn với giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng hoặc điều chỉnh công năng phù hợp.

Trong khi đó, những công trình không bảo đảm an toàn hoặc vi phạm các yêu cầu về quy hoạch, chỉ giới, hành lang bảo vệ công trình mà không thể khắc phục sẽ thuộc diện xem xét tháo dỡ. Việc phân loại cụ thể phải dựa trên kết quả rà soát, đánh giá của cơ quan chuyên môn.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về hậu quả do vi phạm gây ra, bao gồm chi phí khắc phục, bổ sung hạ tầng, bồi thường, hỗ trợ di dời và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Việc xem xét cho phép công trình tiếp tục tồn tại không đồng nghĩa với hợp thức hóa sai phạm hay làm thay đổi hiệu lực của các kết luận thanh tra, bản án và quyết định xử lý đã có hiệu lực pháp luật.

Theo dự thảo, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, gồm khoản lợi bất hợp pháp từ phần xây dựng vi phạm và nghĩa vụ tài chính về đất đai, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, gửi cơ quan chức năng thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục, dự thảo đề xuất cho phép người mua nhà trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Đối với người mua căn hộ tại công trình thuộc diện phải di dời, dự thảo đề xuất các phương án xử lý quyền lợi như bồi thường, hỗ trợ hoặc bố trí nhà ở thay thế theo điều kiện cụ thể.