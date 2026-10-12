Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Cần sớm sửa chữa gầm cầu vượt cao tốc Bắc - Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thời gian qua, tại cầu vượt cao tốc Bắc - Nam, đoạn Km1.237+100 QL 1 (thuộc khu phố 3, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) xảy ra nhiều vụ va quẹt giữa phương tiện tham gia giao thông với dầm cầu, gây hư hỏng.

Thực trạng này làm ảnh hưởng đến an toàn công trình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến QL 1 lẫn cao tốc.

Theo người dân địa phương, tình trạng phương tiện va chạm, tông vào gầm cầu vượt cao tốc tại vị trí trên bắt đầu xảy ra từ khoảng đầu năm 2026. Các vụ việc hầu hết do xe đầu kéo vận chuyển phương tiện, hàng hóa, thiết bị hạng nặng phục vụ thi công công trình, khai thác khoáng sản gây ra.

Đoạn QL 1 qua khu vực này có lượng lớn xe tải, đầu kéo hoạt động, trong đó không ít trường hợp vận chuyển các loại hàng hóa kích thước lớn, gây lo ngại tiếp tục xảy ra các vụ việc tương tự.

can-som-sua-chua-gam-cau-vuot-cao-toc-bac-nam.jpg
Nhiều tình huống có nguy cơ va quẹt giữa phương tiện chạy trên QL 1 và gầm cầu vượt cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: N.C

Ông Trần Văn Bảy - chủ 1 gara xe tải ở gần cầu vượt - chia sẻ: “Có trường hợp xe đầu kéo kéo theo rơ moóc chở xe khai thác mỏ bị mắc kẹt 2 ngày liền, phải nhờ đến các biện pháp cứu hộ.

Thời gian qua, hàng chục tài xế phàn nàn, lo ngại về vấn đề độ cao gầm cầu vượt cao tốc, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xem xét, nếu xảy ra bất cập thì cần có biện pháp điều chỉnh để phòng ngừa sự cố, đảm bảo an toàn giao thông”.

5-740.jpg
Cầu vượt cao tốc Bắc - Nam băng qua QL 1 tại phường Quy Nhơn Tây bị bong tróc bê tông vì phương tiện va chạm. Ảnh: N.C

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, cầu vượt cao tốc Bắc - Nam tại vị trí nói trên có 7 thanh dầm, trong đó 2 thanh dầm ngoài cùng bên phải theo chiều Quy Nhơn - Chí Thạnh bị va quẹt.

Bề mặt dầm cầu hiện rõ dấu vết va chạm, nhiều điểm bị bong tróc bê tông bề mặt, thậm chí có vị trí lộ thanh sắt bên trong.

Các vụ va quẹt đều do phương tiện di chuyển trên QL 1 theo hướng Nam - Bắc gây ra. Trên QL 1 tại đây có biển cảnh báo chiều cao tĩnh không thực tế 4,75 m; ngoài ra, dưới gầm cầu cũng lắp biển báo hạn chế chiều cao 4,3 m.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Bùi Trọng Lai - đại diện Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Xây dựng, là chủ đầu tư dự án cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh) cho biết, chiều cao của cầu vượt được thiết kế, thi công theo đúng quy chuẩn và đảm bảo an toàn giao thông. Tình trạng gầm cầu bị tác động, bong tróc là do các phương tiện chở hàng hóa vượt quá chiều cao quy định.

Do đó, để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua cầu vượt, người dân phải chấp hành các quy định, biển báo giao thông. Về các điểm hư hỏng gầm cầu, chủ đầu tư sẽ có văn bản chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vì sao xe trên cao tốc Bắc - Nam giảm trong tháng 9?

Vì sao xe trên cao tốc Bắc - Nam giảm trong tháng 9?

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông tháng 9-2026 giảm 14,4% so với tháng trước. Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng cần nhìn con số này trong bối cảnh nhu cầu đi lại thay đổi theo từng thời điểm; so với mức bình quân từ khi bắt đầu thu phí, lưu lượng tháng 9 vẫn tăng 3,7%.

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- VinSpeed và Siemens Mobility vừa ký hợp đồng trọn gói trị giá tối đa 1 tỷ euro cho hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ. Gói hợp tác không chỉ gồm đoàn tàu mà còn bao gồm các hệ thống điều khiển, thông tin liên lạc và điện khí hóa.

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Chiều 18-9, Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) do ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

null