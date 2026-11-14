Người dân gặp khó vì quy hoạch “treo”

(GLO)- Đoạn bờ Bắc sông Hà Thanh qua tổ 16, khu phố 5 (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đến nay vẫn chưa được xây dựng đê theo quy hoạch khiến hàng chục hộ dân gặp khó khăn trong sửa chữa, xây dựng nhà cửa và ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, công trình chậm triển khai cũng khiến hàng trăm hộ dân khu vực này luôn lo ngại nguy cơ ngập lụt mỗi mùa mưa bão.

Khu vực bờ Bắc sông Hà Thanh, đoạn từ đập dâng Phú Hòa đến cầu số 2 (đường Trần Nhân Tông), có chiều dài hơn 500 m. Năm 2014, UBND tỉnh Bình Định (cũ) triển khai dự án “Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh” (gọi tắt là dự án).

Nhiều bất cập về nhà cửa, hạ tầng giao thông tại vùng quy hoạch “treo” thuộc tổ 16 (khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: N.C

Trong đó, khu vực bờ sông này được triển khai hạng mục xây dựng đê và công trình trên đê (đoạn từ cầu Diêu Trì đến cầu Hà Thanh 1), thuộc giai đoạn 1 của dự án, thời gian triển khai từ năm 2015-2018.

Khi dự án được triển khai, các đoạn bờ sông phía thượng lưu, hạ lưu và bờ phía Nam sông Hà Thanh đều đã được xây đê. Tuy nhiên, công trình đê bờ Bắc sông qua tổ 16 (khu phố 5) đến nay vẫn chỉ tồn tại trên quy hoạch.

Dự án treo suốt nhiều năm gây phiền toái, trở ngại cho người dân trong việc ổn định nhà cửa, sắp xếp cuộc sống.

Là hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Nguyễn Minh Thọ (tổ 16) cho biết: “Suốt 10 năm qua, tôi sống trong tâm lý khu vực này sắp giải tỏa để làm đê nên căn nhà cấp 4 hư hỏng, xuống cấp cũng chỉ sửa chữa, chắp vá tạm bợ, giờ mùa mưa ẩm thấp, mùa nắng nóng bức.

Gia đình tôi 3 thế hệ sống chung trong ngôi nhà hơn 100 m2, con cái đang tuổi lớn cần có phòng riêng nhưng không thể xây dựng nhà vì vướng dự án”.

Không riêng ông Thọ, đây là tình cảnh của hàng chục hộ dân xung quanh, đặc biệt là các dãy nhà nằm cạnh bờ sông. Hình ảnh phổ biến tại khu vực này là nhà cửa cũ kỹ, lụp xụp, công trình ọp ẹp, xiêu vẹo vì nhiều hộ dân có chung suy nghĩ chỉ sinh sống tạm thời, chờ ngày giải tỏa. Những hình ảnh này đối lập với dãy nhà kiên cố, khang trang bên kia sông - nơi được xây dựng đê từ nhiều năm trước.

Không chỉ khiến các hộ dân trong diện có nguy cơ ảnh hưởng dự án gặp phiền toái, việc chậm xây đê còn khiến hàng trăm hộ dân khu vực này sống trong nỗi lo ngập lụt, thiên tai mỗi mùa mưa bão. Theo người dân địa phương, ước tính có hơn 30 hộ dân nằm trong phạm vi giải tỏa để làm đê sông.

Khu dân cư tổ 16 (khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc) với những ngôi nhà cũ kỹ, lụp xụp ven sông Hà Thanh. Ảnh: N.C

Sau đợt kiểm kê nhà cửa, công trình vào năm 2018, thời gian gần đây, đơn vị chức năng tiếp tục đo đạc, khảo sát thực địa. Nhiều ý kiến thắc mắc về ranh giới thu hồi đất, kế hoạch triển khai dự án, tuy nhiên vẫn chưa có lời đáp.

Dự án “treo” không chỉ khiến người dân bị động, lúng túng mà còn kéo theo những bất cập, hạn chế về hạ tầng giao thông, môi trường đô thị, chất lượng đời sống người dân tại khu vực này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2020, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã có văn bản đồng ý chủ trương kết thúc đầu tư dự án. Việc dự án phải dừng lại khi công việc còn dang dở xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có vướng mắc liên quan đến nguồn vốn đầu tư và công tác bồi thường, tái định cư.

Thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều dự án, giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, trong đó, các công trình được thực hiện theo thứ tự ưu tiên.

Ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - cho biết, đơn vị hiện đang giải phóng mặt bằng để thi công dự án “Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân” (phường Quy Nhơn Bắc).

Đơn vị cũng đã có văn bản đề xuất chủ trương đầu tư dự án tiêu thoát lũ đối với đoạn bờ sông từ cầu số 2 (đường Trần Nhân Tông) đến đập dâng Phú Hòa mà người dân phản ánh. Tuy nhiên, hiện nay, Sở Tài chính chưa cân đối được kinh phí nên chưa thể trình phê duyệt.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc - cho hay, địa phương ghi nhận các phản ánh, nguyện vọng của người dân và sẽ kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét. Khi tỉnh có chủ trương đầu tư dự án, địa phương sẽ thông tin đến người dân.