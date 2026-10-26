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Phường Pleiku tăng cường lập lại trật tự đô thị

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, phường Pleiku huy động các lực lượng phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Các đợt ra quân có sự tham gia của Tổ tự quản, Công an phường và các lực lượng liên quan, tập trung tại những tuyến đường trọng điểm, khu vực các chợ, điểm kinh doanh tự phát và trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp bày bán hàng hóa, đặt biển hiệu, bàn ghế, dù che lấn chiếm vỉa hè; đồng thời chấn chỉnh việc sử dụng lòng đường, vỉa hè không đúng quy định, bảo đảm đúng chỉ giới đường bộ.

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Lực lượng chức năng phường Pleiku ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Bá Bính

Riêng từ ngày 1 đến 25-10, Tổ tự quản phường Pleiku đã tổ chức 25 đợt ra quân với hơn 300 lượt người tham gia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 23 bảng hiệu, 5 cân, 4 dù che, 23 bàn ghế các loại, 1 loa và 38 kg rau củ quả; vận động 31 hộ kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý chó thả rông cũng được triển khai, qua đó bắt giữ 4 con chó và xử phạt 3 triệu đồng, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn tại khu dân cư.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2026, Tổ tự quản phường đã tổ chức hơn 198 đợt ra quân với hơn 2.300 lượt người tham gia, vận động 218 hộ kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè. Kết quả này góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh, từng bước lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

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Lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè. Ảnh: Bá Bính

Thời gian tới, phường Pleiku tiếp tục phối hợp các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là tại khu vực chợ, bệnh viện và các điểm kinh doanh tự phát; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng quy định, không lấn chiếm chỉ giới, góp phần xây dựng đô thị Pleiku ngày càng trật tự, văn minh.

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