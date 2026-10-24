Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Xã Biển Hồ ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan trước mùa lễ hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CHU HẰNG CHU HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hướng tới Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, sáng 24-10, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã phát động ra quân tổng vệ sinh, bảo đảm cảnh quan môi trường.

Tham gia lễ phát động có hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người dân địa phương cùng cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai.

le-phat-dong-co-hon-300-nguoi-tham-gia.jpg
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Chu Hằng

Ngay sau lễ phát động, hoạt động tổng vệ sinh được triển khai tại khu vực tuyến đường D2 - Lâm viên Biển Hồ - Cầu treo - đường Phó Đức Chính; khu vực làng Ia Nueng. Các lực lượng tiến hành phát quang bụi rậm, cắt cỏ, thu gom rác thải, vệ sinh hai bên đường và chỉnh trang cảnh quan các khu vực tham quan.

Công tác thu gom, vận chuyển rác thải được phối hợp thực hiện nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan tại các khu vực công cộng và điểm đến du lịch.

Lễ phát động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị và cảnh quan du lịch; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Biển Hồ xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện, sẵn sàng đón khách.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dân mong sớm sửa đường hư hỏng sau dự án sân bay Phù Cát

Người dân mong sớm sửa đường hư hỏng sau dự án sân bay Phù Cát

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều đoạn trên tuyến ĐT 638 và ĐH 21 bị hư hỏng nghiêm trọng sau thời gian phục vụ vận chuyển vật liệu thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Trường hợp nào cư dân có thể phải di dời?

Các dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Trường hợp nào cư dân có thể phải di dời?

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các dự án liên quan đến các doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản. Dự thảo đề xuất phân loại công trình để xem xét cho tồn tại, khắc phục có điều kiện hoặc buộc tháo dỡ.

Ia Grai phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công dự án đường nội thị

Ia Grai phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công dự án đường nội thị

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ban Quản lý xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo phân luồng, tổ chức giao thông hướng dẫn hướng đi tạm thời phục vụ thi công dự án đường nội thị, thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai cũ). Thời gian phân luồng hướng đi tạm thời từ ngày 12-10-2026 cho đến khi có thông báo mới.

Vì sao xe trên cao tốc Bắc - Nam giảm trong tháng 9?

Vì sao xe trên cao tốc Bắc - Nam giảm trong tháng 9?

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông tháng 9-2026 giảm 14,4% so với tháng trước. Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng cần nhìn con số này trong bối cảnh nhu cầu đi lại thay đổi theo từng thời điểm; so với mức bình quân từ khi bắt đầu thu phí, lưu lượng tháng 9 vẫn tăng 3,7%.

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- VinSpeed và Siemens Mobility vừa ký hợp đồng trọn gói trị giá tối đa 1 tỷ euro cho hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ. Gói hợp tác không chỉ gồm đoàn tàu mà còn bao gồm các hệ thống điều khiển, thông tin liên lạc và điện khí hóa.

null