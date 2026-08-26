Chư Đang Ya - Biển Hồ: Cung đường du lịch xanh

(GLO)- Dịp Quốc khánh 2-9, Chư Đang Ya và Biển Hồ là hai điểm đến du khách không nên bỏ qua khi khám phá khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Nếu Chư Đang Ya gây ấn tượng bởi vẻ đẹp của núi lửa giữa không gian xanh mướt của cây cỏ mùa mưa thì Biển Hồ lại khoáng đạt, trong trẻo với mặt nước rộng lớn giữa những triền đồi và hàng thông.

Chư Đang Ya xanh tươi trong mùa mưa

Cách trung tâm phố núi Pleiku khoảng 30 km về phía Đông Bắc, núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) đang khoác lên mình màu xanh mơn mởn. Sau những cơn mưa, cây trồng phủ xanh các triền núi. Không còn vẻ khô vàng đặc trưng của mùa khô, Chư Đang Ya khoác lên mình diện mạo mềm mại, tươi mới hơn.

Miệng núi lửa Chư Đang Ya hiện lên như một lòng chảo rộng giữa những triền núi xanh. Ảnh: Minh Chí

Từ chân núi nhìn lên, những triền dốc nối tiếp nhau tạo nên địa hình đặc biệt của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động. Xen giữa màu xanh của cây cỏ là những khoảng đất đỏ bazan và nương rẫy của người dân địa phương. Xa hơn, những dãy núi nối tiếp nhau trong màn mây khiến không gian càng thêm khoáng đạt.

Đá nham thạch lớn trên đỉnh núi lửa Chư Đang Ya, dấu tích của quá trình kiến tạo địa chất nơi đây. Ảnh: Minh Chí

Mùa này, thời tiết ở Chư Đang Ya khá thất thường. Trời có thể đang trong xanh, nắng trải trên sườn núi rồi nhanh chóng chuyển sang nhiều mây, thậm chí xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Với những du khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh, sự biến đổi liên tục của thời tiết tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Từ trên đỉnh Chư Đang Ya, bức tranh cuộc sống thanh bình hiện ra với ruộng rẫy và khu dân cư trải dài dưới chân núi. Ảnh: Minh Chí

Từ các điểm cao, du khách có thể phóng tầm mắt xuống khu vực làng Ia Gri và những nương rẫy xanh mướt dưới chân núi. Nhìn từ trên cao, miệng núi lửa hiện ra như một lòng chảo rộng giữa không gian núi đồi. Những luống khoai mật, dong riềng xen trong màu xanh của cỏ cây tạo nên những mảng màu sinh động, cho thấy sự gắn bó giữa cảnh quan tự nhiên và đời sống sản xuất của người dân.

Anh Filipp - du khách đến từ Nga trải nghiệm và lưu lại hình ảnh tại núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Minh Chí

Hành trình lên đỉnh núi dài hơn 1,5 km, đưa du khách qua những sườn dốc xanh mướt và mở ra tầm nhìn rộng về làng quê, ruộng đồng và núi đồi trùng điệp ở độ cao gần 1.000 m.

Không chỉ khám phá cảnh quan, du khách còn có cơ hội tìm hiểu đời sống của người dân địa phương qua những con đường quanh làng, nương rẫy nằm trên sườn núi và không gian sinh hoạt của cộng đồng tạo nên một bức tranh đời sống bình dị giữa vùng đất từng được kiến tạo bởi hoạt động núi lửa.

Những mảng xanh của cây cối, nương rẫy đan xen trên địa hình núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Minh Chí

Một cây cô đơn trên triền dốc là điểm tựa cho du khách mỗi khi leo núi. Ảnh: Minh Chí

Cây cỏ xanh mướt phủ kín không gian dưới chân núi lửa Chư Đang Ya trong mùa mưa. Ảnh: Minh Chí

Biển Hồ khoáng đạt giữa phố núi

Rời Chư Đang Ya, du khách có thể tiếp tục hành trình đến thắng cảnh Biển Hồ cách trung tâm phố núi Pleiku khoảng 7 km về phía Bắc. Đây là một địa danh từ lâu đã khắc sâu trong tâm thức người dân địa phương và trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách.

Câu nói “Khách đến Gia Lai mà chưa đặt chân đến Biển Hồ coi như chưa đến Gia Lai” đã trở thành “kim chỉ nam” cho những ai khao khát khám phá trọn vẹn vẻ đẹp và văn hóa của vùng đất cao nguyên này.

Cổng chào Biển Hồ nổi bật với bộ cồng chiêng cùng mái nhà rông, tạo dấu ấn văn hóa ngay từ điểm đầu hành trình khám phá danh thắng. Ảnh: Hoàng Hoài

Mùa mưa cũng mang đến cho Biển Hồ một vẻ đẹp riêng. Cây cối xanh hơn, không khí mát lạnh, trong khi mặt hồ liên tục thay đổi sắc độ theo ánh sáng. Sau cơn mưa, những khoảng trời sáng bất chợt phản chiếu trên mặt nước, mây phủ trên các triền đồi tạo nên khung cảnh đặc trưng của cao nguyên.

Biển Hồ khoáng đạt, xanh trong giữa những triền đồi và hàng thông trong mùa mưa. Ảnh: Hoàng Hoài

Mặt hồ rộng khoảng 230 ha, trải ra mênh mông giữa triền đồi xanh. Từ các điểm ngắm cảnh, du khách có thể thu vào tầm mắt mặt nước xanh trải rộng, những dãy đồi nối tiếp nhau phía xa cùng những hàng thông cao vút.

Con đường uốn quanh rừng thông dẫn vào khu vực Biển Hồ, tạo nên không gian xanh mát, yên bình. Ảnh: Hoàng Hoài

Yếu tố khiến Biển Hồ dễ “ghi điểm” với du khách chính là không gian xanh trải rộng và nhiều góc cảnh mang đậm chất cao nguyên. Những triền ruộng bậc thang đang vào mùa lúa xanh, nối tiếp nhau theo địa hình đồi dốc, tuy khoảng xanh nhỏ nhưng tạo nên những mảng màu bắt mắt giữa thiên nhiên. Xen giữa đó là những hàng thông xanh quanh năm, tạo thành phông nền tự nhiên cho những khung hình mang dấu ấn Pleiku.

Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm bên thắng cảnh Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Hoài

Với những người yêu nhiếp ảnh, thời tiết thất thường của mùa mưa đôi khi lại là lợi thế. Những khoảng nắng sau mưa, bầu trời nhiều mây hay lớp sương phủ trên các triền đồi đều có thể tạo nên những khung hình khác biệt. Du khách cũng có thể thong thả dạo quanh các điểm ngắm cảnh, tìm một góc nhìn bao quát mặt hồ hoặc đơn giản ngồi tận hưởng không khí mát lành của phố núi.

Biển Hồ chìm trong biển mây, khoe vẻ đẹp bảng lảng giữa mùa mưa Tây Nguyên. Video: Đình Dương

Từ Chư Đang Ya đến Biển Hồ là một cung đường không quá dài nhưng đủ để cảm nhận những sắc thái khác nhau của cao nguyên trong mùa mưa. Một bên là núi lửa xanh mướt giữa đại ngàn; một bên là mặt hồ mênh mang, tĩnh lặng giữa những triền đồi và rừng thông.

Hai điểm đến, hai sắc thái, cùng tạo nên một Gia Lai xanh mát, khoáng đạt và đầy sức hút trong hành trình khám phá trong dịp Quốc khánh 2-9.