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Văn hóa và Bản sắc

Bản đồ số văn hóa Việt Nam: Kết nối di sản, sự kiện trên không gian số

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo TTXVN, Chinhphu.vn)

(GLO)- Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam được yêu cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 15-11-2026, nhằm công bố thông tin về các địa điểm, chương trình, sự kiện và hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cùng chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên cả nước.

Nội dung trên được nêu tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao.

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Giao diện của Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam. Ảnh nguồn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nền tảng được xây dựng trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 được tổ chức trên phạm vi cả nước. Theo Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bản đồ số văn hóa Việt Nam hướng tới trở thành không gian số thống nhất để các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu các sự kiện, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm, di sản, điểm đến và hoạt động văn hóa cộng đồng.

Ngày 1-10, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến về sử dụng nền tảng. Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tạo lập, cập nhật, xác thực và khai thác dữ liệu trên hệ thống, phục vụ triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Bản đồ số được thiết kế theo hướng trực quan, kết nối các sự kiện, hoạt động văn hóa và điểm đến trên cùng một nền tảng. Người dùng có thể tìm kiếm, khám phá thông tin theo sự kiện, địa điểm, chủ đề và hoạt động, qua đó chủ động lựa chọn những trải nghiệm văn hóa phù hợp.

Bản đồ được kỳ vọng là thêm một kênh số để các địa phương giới thiệu tài nguyên văn hóa, giúp người dân và du khách tiếp cận thuận tiện hơn với các giá trị văn hóa trên môi trường số.

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