Bế mạc lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” năm 2026

(GLO)- Tối 19-9, tại khu vực cuối tuyến đường Hoa Lư và không gian hai bờ sông Hà Thanh (tỉnh Gia Lai), lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I - 2026 đã bế mạc.

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Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I - 2026 do UBND phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông phối hợp tổ chức.

Ban Tổ chức trao giải nhất Hội thi thuyền hoa cho đơn vị Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn.

Lễ hội mang thông điệp “Kết nối dòng sông - Lan tỏa bản sắc - Thắp sáng tương lai”, gồm các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với không gian sông Hà Thanh như: Hội thi Thuyền hoa Hà Thanh, Giải đua SUP Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ, Giải đua thuyền truyền thống, các trò chơi dân gian.

Tại Hội thi thuyền hoa, thuyền số 1 của Đền thờ Đức Thánh Trần (phường Quy Nhơn) đạt giải nhất. Thuyền số 23 của tổ dân phố 21 (phường Quy Nhơn) nhận giải nhì; giải ba thuộc về thuyền số 18 của tổ dân phố Tây Định (phường Quy Nhơn Đông).



Đội Tuy Phước Đông nhận giải nhất Giải đua thuyền truyền thống. Ảnh: H.V

Ở Giải đua thuyền truyền thống, đội Tuy Phước Đông giành giải nhất, đội Quy Nhơn giành giải nhì và đội Nhơn Hải - Quy Nhơn Đông giành giải ba.