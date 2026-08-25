Quy Nhơn sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Để sẵn sàng phục vụ du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay, các cơ sở lưu trú, khách sạn tại khu vực Quy Nhơn đang khẩn trương chỉnh trang không gian, hoàn thiện dịch vụ và tung các chương trình ưu đãi để thu hút khách.

Quy Nhơn - một trong những khu vực được dự báo đón lượng khách khá lớn trong dịp lễ Quốc khánh 2-9. Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày tạo điều kiện để du khách có thêm thời gian tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các điểm đến, dịch vụ du lịch trên địa bàn. Hiện tại, các cơ sở lưu trú đang chủ động chuẩn bị nhiều phương án để đáp ứng, phục vụ tốt nhu cầu của du khách.

Những ngày cuối tháng 8, không khí chuẩn bị tại các cơ sở lưu trú diễn ra khẩn trương. Từ phòng nghỉ, cảnh quan đến dịch vụ ẩm thực đều được rà soát, hoàn thiện; các chương trình phục vụ, ưu đãi cũng được cập nhật. Cùng với đó, lượng phòng đặt trước đang tăng dần, trong khi các cơ sở lưu trú tiếp tục chờ dòng khách lẻ trong những ngày cận lễ.

Nhân viên khách sạn Anya Premier Beachfront Hotel Quy Nhơn vệ sinh, chỉnh trang phòng nghỉ để sẵn sàng đón khách. Ảnh: H.V

Tại khách sạn Anya Premier Beachfront Hotel Quy Nhơn, không khí chuẩn bị đã khá rộn ràng. Nhân viên tất bật hoàn thiện những phần việc như kiểm tra, sắp xếp lại phòng nghỉ, trang trí, bổ sung các vật dụng cần thiết, rà soát hệ thống dịch vụ, đồng thời chuẩn bị khu vực nhà hàng, thực đơn và các sản phẩm ẩm thực phục vụ trong những ngày cao điểm để đón khách.

Các bộ phận cũng kiểm tra lại quy trình phục vụ, phân công nhân sự và chuẩn bị các phần việc liên quan, bảo đảm hoạt động của khách sạn diễn ra ổn định khi lượng khách tăng.

Theo ông Ngô Thanh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Chuỗi khách sạn Anya Quy Nhơn (Anya Hotel Group), đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị phòng nghỉ, trung tâm hội nghị và các dịch vụ phục vụ khách dịp lễ 2-9 cơ bản hoàn tất.

Ông Hoàng chia sẻ: “Chúng tôi đang rà soát, cập nhật các quy trình phục vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, khách sạn đã làm mới lại bộ menu, các sản phẩm về ẩm thực và liên quan đến các dịch vụ khác của khách sạn để tăng tính đa dạng cũng như sự mới mẻ cho du khách trong dịp lễ 2-9”.

Cùng với việc làm mới sản phẩm, khách sạn áp dụng chính sách giữ mức giá, không phụ thu trong suốt kỳ nghỉ lễ 2-9. Trước đó, tại Ngày hội Lữ hành Việt Nam 2026, khách sạn đã giới thiệu và bán voucher lưu trú, dịch vụ với mức giá ưu đãi, qua đó tiếp cận khách hàng từ sớm và mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm.

“Năm 2026 là thời điểm đặc biệt khi Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong thời gian qua mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách quốc tế đến Gia Lai trong dịp này sẽ tăng, qua đó góp phần đa dạng hóa nguồn khách cho địa phương” - ông Hoàng nói thêm.

Du khách làm thủ tục check-in tại khách sạn Hải Âu. Ảnh: H.V

Tại Khách sạn Hải Âu, kỳ nghỉ lễ được xem là cơ hội để đón thêm dòng khách tự túc đến Quy Nhơn. Ông Lê Hồng Quang, Giám đốc Khách sạn Hải Âu, cho biết ngay khi nắm được lịch nghỉ lễ, khách sạn đã tăng cường bán phòng và quảng bá đến các nhóm khách.

Đến nay, lượng phòng được khách đặt trước cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 đạt khoảng 60-70%. Theo ông Quang, lượng khách đặt phòng vẫn có thể tăng trong những ngày cận lễ, nhất là khi khách lẻ thường có xu hướng quyết định và đặt phòng sát ngày.

“Dịp 30-4 đến 1-5 vừa qua, lượng khách lẻ từ phía Tây xuống Quy Nhơn khá đông. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này tiếp tục trong dịp 2-9 và phấn đấu đưa công suất phòng lên khoảng 90-100% trong kỳ nghỉ” - ông Quang cho biết.

Nhân viên khách sạn Hải Âu sắp xếp, trang trí bàn ăn tại khu vực nhà hàng, chuẩn bị phục vụ du khách. Ảnh: H.V

Có thể nói, hiện nay, du khách có xu hướng tìm đến những nơi có sản phẩm đa dạng, khác biệt, từ biển đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái đến văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và du lịch cộng đồng. Với lợi thế từ đại ngàn và biển xanh, Gia Lai có thêm dư địa để thu hút nhóm khách gia đình, nhóm nhỏ, lưu trú dài ngày và dành nhiều hơn cho các dịch vụ, trải nghiệm, sản phẩm địa phương.

Ông Quang cho biết: “Để đón khách dịp lễ, khách sạn Hải Âu đã chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp và hoàn thiện các phòng nghỉ. Khách lưu trú được chuẩn bị thêm những phần quà nhỏ như bánh, trái cây và đặc sản địa phương ngay tại phòng.

Tùy từng nhóm khách, khách sạn dự kiến giới thiệu các đặc sản của tỉnh, trong đó có những sản phẩm OCOP. Những sản phẩm địa phương sẽ được đưa vào phục vụ như một món quà chào khách, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho trải nghiệm lưu trú trong kỳ nghỉ lễ”.