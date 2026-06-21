Quà vặt phố đêm

(GLO)- Từ phố biển Quy Nhơn đến phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), ẩm thực đêm - nhất là các thức quà vặt - không chỉ níu chân du khách bằng món ngon mà còn bởi nhịp sống sôi động, sự mến khách và những câu chuyện bình dị sau mỗi quán ăn.

Ban ngày, Quy Nhơn quyến rũ với biển xanh, cát trắng; khi đêm xuống, sức hấp dẫn lại nằm trên những tuyến phố ẩm thực sáng đèn. Sau một ngày dạo biển, nhiều du khách lang thang qua các khu ăn đêm để cảm nhận một Quy Nhơn gần gũi hơn.

Đường Phan Bội Châu với các quán ăn san sát với đủ món từ gỏi bò, cháo vịt, bánh canh đến sinh tố, nước ép, thu hút đông khách từ chập tối. Bên cạnh đó, đường Bạch Đằng cũng là điểm hẹn quen thuộc của tín đồ ăn đêm.

Nếu yêu thích hải sản, phố ẩm thực Ngọc Hân Công Chúa là lựa chọn khó bỏ qua. Khi phố lên đèn cũng là lúc các quán ốc, tôm, ghẹ đỏ lửa. Tiếng leng keng của đôi tay chủ quán dùng vá đảo các nồi ốc luộc, mùi hải sản nướng quyện cùng gió biển tạo nên bầu không khí rộn ràng.

Nhiều du khách chọn kết thúc một ngày khám phá Quy Nhơn bằng bữa tối bên bờ biển, vừa thưởng thức món ngon vừa cảm nhận không khí mát lành.

Chị Trần Thị Thương (du khách đến từ Quảng Trị) chia sẻ: “Tôi lần đầu đến Quy Nhơn và bất ngờ khi biết đến nhiều tuyến phố ẩm thực. Món ăn đa dạng, giá hợp lý, người bán nhiệt tình. Ăn xong còn có thể đi bộ ngắm phố đêm rất thú vị”.

Những món ăn dân dã như bánh xèo, bánh căn, nem chả nướng... là lựa chọn yêu thích của nhiều du khách khi khám phá ẩm thực đêm Quy Nhơn. Ảnh: Đ.N

Trong khi đó, phố ẩm thực Quy Nhơn trên đường Ngô Văn Sở lại mang đến một thế giới ẩm thực đường phố phong phú. Những quầy xiên nướng tỏa khói nghi ngút, bánh xèo, bánh căn, bún, chả, nem, tré… nối tiếp nhau tạo nên một “bản đồ” hương vị hấp dẫn. Nhiều quán mở cửa đến khuya, phục vụ cả người dân địa phương lẫn khách du lịch.

Anh Bùi Văn Thắng - chủ một quán ăn trên đường Ngô Văn Sở - cho biết: “Mùa du lịch là thời điểm đông khách nhất. Có nhiều du khách ăn xong hôm sau quay lại, rồi mua tré, nem, chả mang về làm quà. Khách thích vì món ăn vừa ngon vừa đậm chất địa phương”.

Rời phố Biển, hành trình tiếp tục lên Pleiku - nơi đêm cao nguyên mang một vẻ trầm lắng hơn. Không còn tiếng sóng biển, phố Núi chào đón du khách bằng tiết trời se lạnh và mùi thơm của những quán ăn bốc khói.

Ăn đêm từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc của người Pleiku. Những quán lâu năm như mì hoành thánh Kế Đô trên đường Hai Bà Trưng vẫn sáng đèn đêm đêm, lưu giữ hương vị quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách.

Chị Trần Thị Hằng Thuận (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi mê ẩm thực Pleiku tới nỗi đi máy bay về chơi chỉ để ăn lại một tô bún cua. Có thưởng thức những món ăn trong đêm giữa tiết se lạnh của phố núi Pleiku mới thấy hấp dẫn và để lại nhiều dư vị”.

Đêm Pleiku còn có những góc phố thơm mùi khoai nướng, trứng nướng, những ly đậu nành, đậu xanh nóng và nhiều món ăn vặt bình dân gây thương nhớ.

Đường Hai Bà Trưng từ lâu được xem là “phố nước đậu” khi đêm xuống, còn khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Phan Đình Phùng lại là “không gian ăn đêm mới” tấp nập người trẻ.

Một hàng xôi gà chỉ bán ban đêm ở phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Bá Bính

Một nét đặc sắc khác của Pleiku là những quán chè tồn tại nhiều năm. Góc đường Đinh Tiên Hoàng - Tăng Bạt Hổ có quán chè bưởi hơn 30 năm tuổi chỉ bán về đêm với vài món chè quen thuộc như chè bưởi, chuối, khoai môn nhưng lúc nào cũng đông khách.

Trong khi đó, chè Thái Nina trên đường Trần Quang Khải lại hấp dẫn thực khách bởi thực đơn phong phú với hàng chục loại chè và trái cây theo mùa.

Thời gian gần đây, phố ẩm thực Diên Hồng cũng trở thành điểm hẹn mới của người dân và du khách. Không gian được quy hoạch khang trang với nhiều gian hàng phục vụ đặc sản địa phương, món ăn đường phố góp phần làm phong phú đời sống về đêm của phố Núi.

Theo bà Đặng Thị Kế - chủ quán mì hoành thánh Kế Đô, lượng khách du lịch tìm đến quán ngày càng nhiều. “Khách ăn rồi thường hỏi thêm những địa chỉ món ngon khác để đi tiếp. Họ bảo thích nhất là người Pleiku hiền hòa, quán nào cũng niềm nở” - bà Kế chia sẻ.