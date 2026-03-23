Tinh hoa ẩm thực Gia Lai tiếp cận du khách

ĐOAN NGỌC
(GLO)- Hướng tới Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 đang được khẩn trương triển khai. 

Sự kiện góp phần đưa văn hóa, con người và du lịch Gia Lai đến gần hơn với du khách thông qua nhịp cầu ẩm thực.

Theo kế hoạch, Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực” sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), gồm 28 gian hàng ẩm thực của Gia Lai và nhiều tỉnh, thành trong và ngoài nước; 20 gian trưng bày sản phẩm OCOP; 2 gian quảng bá du lịch và 1 gian khu vực điều hành, y tế phục vụ sự kiện.

Ngày hội không chỉ là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia, mà còn là dịp để khẳng định bản sắc, sức hấp dẫn riêng của ẩm thực Gia Lai trong bản đồ ẩm thực Việt Nam; tạo cơ hội để các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho hay: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, từ mặt bằng, điện, nước, đến vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… nhằm đảm bảo các hoạt động ẩm thực Gia Lai diễn ra an toàn, hấp dẫn, góp phần tạo điểm nhấn cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia”.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, mời gọi các nghệ nhân, đầu bếp các nhà hàng, khách sạn tham gia. Đặc biệt chương trình quảng diễn ẩm thực tại lễ khai mạc Ngày hội Ẩm thực Gia Lai diễn ra vào chiều tối 27-3 với nhiều nội dung đặc sắc như: mổ cá ngừ đại dương và chế biến sashimi, trình diễn bánh xèo tôm nhảy, gà nướng cơm lam, pha chế cà phê…

Trình diễn chế biến cá ngừ đại dương là một trong những hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026. Ảnh minh họa: Đ.N

Cùng với nhiều món ăn mang hương vị biển cả, ẩm thực cao nguyên Gia Lai cũng sẽ góp phần quan trọng tạo nên sự cuốn hút thực khách tại Ngày hội.

Nhiều món ngon từ những nguyên liệu mộc mạc, cách chế biến mang đậm hương vị núi rừng của đồng bào dân tộc thiểu số như cà đắng, măng rừng, bò một nắng… hay những món đặc sản mang “thương hiệu” ẩm thực phố Núi như phở khô Gia Lai, bún cua (thường gọi là bún cua thối)…hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn khó quên.

Món gà nướng cơm lam mang đậm hương vị cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Đ.N

Bà Hồ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai - chia sẻ: “Ẩm thực là một phần quan trọng trong hành trình khám phá văn hóa. Mỗi món ăn đều chứa đựng câu chuyện riêng về đất và người Gia Lai.

Thông qua Ngày hội, chúng tôi mong muốn du khách không chỉ thưởng thức món ngon mà còn cảm nhận được chiều sâu văn hóa ẩm thực của vùng đất này, từ đó thêm yêu thích và muốn quay trở lại để có thêm nhiều trải nghiệm”.

Điểm đáng chú ý của ẩm thực Gia Lai năm nay là sự kết nối mạnh mẽ giữa các đầu bếp và doanh nghiệp du lịch. Đây không chỉ là dịp trình diễn tay nghề mà còn là cơ hội để những người làm trong lĩnh vực ẩm thực giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Anh Huỳnh Văn Cường - bếp trưởng Nhà hàng ẩm thực Việt (cơ sở tại phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Chúng tôi tham gia với mong muốn mang đến những món ăn quen thuộc nhưng được trình bày sáng tạo, hấp dẫn hơn đến đông đảo người dân và du khách”.

Đầu bếp Huỳnh Văn Cường (bìa trái) - bếp trưởng Nhà hàng ẩm thực Việt chuẩn bị chế biến món mắt cá ngừ đại dương tiềm thuốc bắc. Ảnh: Đ.N

Trong số các món ăn được giới thiệu, cá ngừ đại dương là điểm nhấn đáng chú ý. Không chỉ dừng lại ở sashimi, các đầu bếp còn mang đến nhiều biến tấu phong phú như mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc, hầm tiêu xanh, hấp nước dừa; lườn cá nấu mẳn ăn kèm bánh xèo vỏ Tam Quan; cá ngừ um cải chua; gỏi cá ngừ trộn rau chua…

Những món ăn này vừa giữ được hương vị đặc trưng, vừa thể hiện sự sáng tạo trong chế biến, hứa hẹn chinh phục khẩu vị thực khách.

Anh Đặng Nguyễn Phi Vũ - bếp trưởng khách sạn Odin (phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Được tham gia một sự kiện lớn như ẩm thực Gia Lai là niềm vui và cũng là trách nhiệm. Chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến những món ăn chất lượng, góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực tỉnh nhà và tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách”.

Khi những món ăn không chỉ để thưởng thức mà còn để kể chuyện, khi mỗi hương vị trở thành một “đại sứ” văn hóa ẩm thực sẽ tạo ấn tượng góp phần đưa hình ảnh Gia Lai - vùng đất “Đại ngàn chạm biển xanh” giàu bản sắc đến gần hơn với du khách.

