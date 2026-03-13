Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Quảng bá phở khô Gia Lai

Ra đời gần 70 năm trước, phở khô Gia Lai hay còn gọi là “phở hai tô” từng được vinh danh là giá trị ẩm thực châu Á và được chọn in trên bộ tem “Ẩm thực Việt Nam”. Tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai, phở khô tiếp tục được giới thiệu như một đại diện tiêu biểu của ẩm thực phố Núi.

Đại diện tham gia sự kiện, chị Nguyễn Vũ Thảo Nguyên - chủ quán Phở Nhớ Phố Núi (phường Pleiku) cho biết, trong 3 ngày diễn ra ngày hội, gian hàng sẽ phục vụ phở tại chỗ cho du khách, đồng thời chuẩn bị khoảng 300 kg nguyên liệu gồm bánh phở khô, tương đen cùng các loại gia vị đặc trưng. Các nguyên liệu được đóng gói thành từng set phở khô để du khách có thể mua làm quà hoặc chế biến tại nhà.

Phở khô Gia Lai đã được quảng bá tại nhiều sự kiện trong và ngoài tỉnh, luôn thu hút thực khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo chị Nguyên, gian hàng phở khô Gia Lai được dàn dựng theo phong cách riêng, từ cách bài trí không gian đến trang phục nhân viên phục vụ, nhằm tạo dấu ấn văn hóa cao nguyên. “Phở khô là một biến tấu độc đáo của phở Việt. Nhưng món ăn này còn mang tinh thần thích ứng của con người với khí hậu, địa lý và văn hóa cao nguyên. Năm Du lịch Quốc gia là cơ hội để chúng tôi quảng bá và tôn vinh phở khô Gia Lai ngay tại quê hương” - chị Nguyên chia sẻ.

Hương vị từ bếp lửa làng

Ngày hội Ẩm thực Gia Lai còn giới thiệu nhiều món ăn mang đậm dấu ấn núi rừng của đồng bào Bahnar, Jrai. Tại gian hàng của Homestay A Ngưi Kbang (làng Kgiang, xã Tơ Tung), du khách sẽ được thưởng thức các món đặc trưng như cơm lam, gà nướng, heo nướng, cá suối và rượu cần.

Những món ăn quen thuộc của làng được chế biến ngay tại chỗ bởi chính những đầu bếp Bahnar nhằm giữ nguyên hương vị truyền thống. Anh A Ngưi - chủ homestay cho biết, toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều có nguồn gốc địa phương: Heo thả rông, gà thả rẫy, rượu cần ủ men lá, cá bắt từ các con suối quanh làng nướng ống lồ ô.

“Qua ẩm thực, chúng tôi muốn kể cho du khách nghe câu chuyện về văn hóa và đời sống của người Bana sống giữa núi rừng Trường Sơn - Tây Nguyên. Khi ăn một miếng cơm lam hay gà nướng, du khách có thể cảm nhận được hương vị của núi rừng, của khói bếp” - anh A Ngưi chia sẻ.

Những món ăn mang đậm dấu ấn núi rừng của đồng bào Bana, Jrai sẽ góp phần làm nên sự đặc sắc cho Ngày hội Ẩm thực Gia Lai năm 2026. Ảnh: NVCC

Theo anh A Ngưi, khi đưa ẩm thực làng ra sự kiện lớn này, anh tạo cơ hội để chính bà con Bahnar làng Kgiang tham gia chế biến và phục vụ. Điều đó không chỉ giúp giữ đúng hương vị mà còn tạo cơ hội để người dân tự hào hơn về văn hóa của mình, kể về lịch sử món ăn nếu khách muốn tìm hiểu, đồng thời học hỏi cách quảng bá du lịch qua con đường ẩm thực.

Món ăn kể câu chuyện đại ngàn

Hành trình khám phá ẩm thực đại ngàn tiếp tục mở ra với những món ăn của người Jrai. Sinh ra và lớn lên ở làng, chị Ksor H’Khal, chủ quán Jrai Food (phường Pleiku) luôn mong muốn quảng bá ẩm thực đặc sắc của người Jrai đến với du khách.

Phở khô Gia Lai là đại diện tiêu biểu của ẩm thực phố núi. Ảnh: Minh Châu

Tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai, Jrai Food sẽ giới thiệu những món ăn quen thuộc như gà nướng, cơm lam, heo nướng xiên và lá mì cà đắng. Điểm khác biệt nằm ở cách chọn nguyên liệu và phương pháp chế biến.

Để tạo ra ống cơm lam có hương vị riêng, chị H’Khal cho hay chỉ sử dụng loại nứa rừng ở khu vực giáp ranh Gia Lai và Quảng Ngãi. “Nứa có nhiều loại, nhưng chỉ có loại nứa rừng ở khu vực này mới tạo nên hương vị thơm ngon đặc trưng cho món ăn. Gạo dùng để làm cơm lam cũng là nếp nương, trước khi cho vào ống nứa, gạo được ngâm từ 30 phút đến 2 giờ để đạt độ dẻo vừa phải” - chị nói.

Gian hàng cũng được bài trí như một góc văn hóa Jrai với những chiếc gùi, đàn t’rưng và thổ cẩm trải bàn. “Trong mỗi món ăn của chúng tôi đều mang ký ức và sự gắn bó với tự nhiên, nương rẫy. Những câu chuyện văn hóa ấy sẽ được kể bằng hương vị, góp phần đưa giá trị ẩm thực Gia Lai đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế” - chị H’Khal chia sẻ.