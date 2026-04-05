Phố đêm Chợ Nhỏ lung linh trong Khóa lễ Hoa Đăng

(GLO)- Tối 4-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức Khóa lễ Hoa Đăng năm 2026, thu hút đông đảo phật tử và người dân tham gia.

Đông đảo người dân tham gia thả đèn hoa đăng tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Giữa không gian phố đêm, hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lung linh, ấm áp. Nghi lễ do Thượng tọa Thích Đồng Giải, trụ trì Chùa Vạn Phật chủ trì, hướng đến các thông điệp cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc, góp phần lan tỏa tinh thần sống thiện lành trong cộng đồng.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, người tham gia chấp hành nghiêm các quy định khi thắp nến, đồng thời có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần để đêm hoa đăng diễn ra trang trọng, an toàn.

Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lung linh tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Khóa lễ Hoa Đăng do Chùa Vạn Phật tổ chức định kỳ đã trở thành điểm nhấn trong sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trên địa bàn tỉnh.