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Quy Nhơn hút khách dịp Quốc khánh 2-9

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NGỌC LUẬN
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(GLO)- Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến với phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo ước tính của FLC Hotels & Resorts, hệ thống các quần thể nghỉ dưỡng của doanh nghiệp đón gần 20.000 lượt khách trong dịp lễ năm nay, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ 2025. Khách gia đình chiếm tỷ trọng đáng kể, với xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi và khám phá.

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Lễ hội Ngàn hoa về phố biển hút khách tham quan trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay. Ảnh: Ngọc Luận

Riêng tại Quy Nhơn, kỳ nghỉ lễ diễn ra trong thời điểm Lễ hội Ngàn hoa về phố biển Gia Lai 2026 đang được tổ chức, tạo thêm sản phẩm và không gian trải nghiệm bên cạnh các hoạt động trải nghiệm biển, golf, vui chơi, giải trí.

Bên cạnh các hoạt động trong quần thể nghỉ dưỡng, du khách đến Quy Nhơn còn có thể khám phá những điểm đến đặc trưng như FLC Zoo Safari Park, Kỳ Co, Eo Gió, cùng nhiều điểm đến văn hóa, cảnh quan đặc trưng. Các hoạt động văn hóa như trình diễn cồng chiêng cũng góp thêm sắc màu bản địa, phù hợp với xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá văn hóa, thiên nhiên.

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Xu hướng du lịch gia đình kết hợp trải nghiệm văn hóa được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Ngọc Luận

FLC Quy Nhơn cho biết đã đón gần 10.000 lượt khách trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ đến lưu trú, tham quan và trải nghiệm các dịch vụ tại quần thể.

Đại diện FLC Hotels & Resorts cho hay: Du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những điểm đến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một hành trình. Việc kết hợp nghỉ dưỡng với vui chơi, khám phá và trải nghiệm văn hóa đang trở thành một yếu tố quan trọng tạo sức hút cho điểm đến.

Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026, việc đa dạng hóa sản phẩm, sự kiện và trải nghiệm được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực cho du lịch địa phương, đồng thời tăng sức hấp dẫn của hành trình kết nối Quy Nhơn - Gia Lai, nơi biển xanh và đại ngàn cùng hiện diện trong một hành trình.

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