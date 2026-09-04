Khách Nga và Ấn đổ bộ, tổng khách quốc tế tới Việt Nam bứt tốc ngoạn mục

Tuy vẫn là mùa thấp điểm nhưng trong tháng 8, Việt Nam đã đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của du lịch Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Mở rộng đáng kể từ các thị trường đường dài

Số liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong tháng 8, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt, tăng 19,7% so với tháng 7 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm.

Hàng không tiếp tục là phương thức chủ yếu, chiếm 83% đóng vai trò quan trọng đối với dòng khách từ các thị trường xa. Cùng với đó, khách nhập cảnh bằng đường bộ tiếp tục tăng với dòng khách từ các nước trong khu vực.

Theo khu vực, châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất, đạt khoảng 11,8 triệu lượt khách, chiếm gần 74% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng và tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất, đạt khoảng 2,68 triệu lượt khách, tăng tới 53,4%. Khách từ châu Mỹ đạt khoảng 887.000 lượt, tăng 20,7%; châu Úc gần 489.000 lượt, tăng 23,3%; châu Phi khoảng 45.000 lượt, tăng 25,1%.

Số liệu cho thấy bên cạnh nền tảng vững chắc từ thị trường gần châu Á, ngành du lịch Việt Nam đang ghi nhận sự mở rộng đáng kể tại các thị trường đường dài. Tốc độ tăng trưởng cao tại châu Âu, châu Mỹ và châu Úc góp phần đa dạng hóa thị trường khách và tăng khả năng chống chịu trước biến động của từng khu vực.

Trong 10 thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc đứng đầu với 3,54 triệu lượt, chiếm khoảng 22,3% tổng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này đóng góp hơn 6,3 triệu lượt khách, tương đương gần 40% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng. Đứng thứ ba là Nga với hơn 1 triệu lượt khách, tăng khoảng 165,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là thị trường tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm các thị trường có quy mô lớn.

Bên cạnh 3 thị trường lớn, nhiều thị trường trọng điểm khác ghi nhận mức tăng trưởng đáng khích lệ. Mỹ tăng 20,4%; Campuchia tăng 41,5%; Nhật Bản tăng 9,2%; Philippines tăng 58,8% và Úc tăng 23,3%.

Các thị trường châu Âu cũng ghi nhận tăng trưởng tốt với Anh tăng 9,8%, Pháp (+13,4%), Đức (+15,1%), Thụy Điển (+25,1%), Thụy Sĩ (+27,0%), Ba Lan (+51,2%), Séc (+28,2%)… Ngoài ra, các thị trường Đông Nam Á khác có sự tăng trưởng rất tốt gồm Malaysia (+20,5%), Singapore (+31,7%), Indonesia (+26,7%)…

Du khách Nga tắm nắng trên bãi biển Nha Trang

Hai thị trường bứt phá ngoạn mục

Đáng chú ý là sự bứt phá ngoạn mục của hai thị trường: Nga và Ấn Độ. Nếu như năm 2019, khách Ấn Độ đến Việt Nam chỉ ở mức khiêm tốn 102.000 lượt thì trong 8 tháng qua, con số này đã vượt mốc 612.000 lượt, đưa Ấn Độ trở thành một trong những thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Cú hích lớn nhất cho sự bùng nổ này đến từ hệ thống đường bay thẳng ngày càng hoàn thiện. Các hãng hàng không lớn như Vietjet Air và Vietnam Airlines đã phủ sóng các đường bay kết nối trực tiếp từ New Delhi, Mumbai, Ahmedabad đến Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, giúp thu hẹp khoảng cách địa lý và giảm chi phí đáng kể cho du khách.

Trong khi đó, thị trường Nga đang chứng kiến một cuộc "đổ bộ" đích thực. 8 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách Nga, tăng 165,7% so với cùng kỳ, đưa Nga lên vị trí thứ 3 trong 10 thị trường hàng đầu.

Sự tăng trưởng vượt trội này được lý giải bởi nhiều yếu tố cộng hưởng như sự nổi lên của Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn hàng đầu tại châu Á. Cùng với đó là việc nối lại và tăng cường tần suất các chuyến bay thuê bao (charter) đưa du khách trực tiếp từ các thành phố lớn của Nga đến thẳng các vùng biển xinh đẹp của Việt Nam. Các điểm đến như Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc với khí hậu ấm áp quanh năm, ẩm thực phong phú và hệ thống resort hiện đại tiếp tục là lựa chọn số 1 của du khách Nga.

Cục Du lịch Việt Nam đánh giá, kết quả 8 tháng đầu năm cho thấy du lịch quốc tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực cả về quy mô và độ đa dạng thị trường. Với nền tảng gần 16 triệu lượt khách sau 8 tháng, cùng triển vọng mùa cao điểm cuối năm, ngành du lịch có điều kiện thuận lợi để tiếp tục bứt phá, đưa lượng khách quốc tế tiến gần hơn tới mục tiêu 25 triệu lượt trong năm 2026.

Theo Hà Mai (TNO)