Làm gì để Việt Nam đón 2,4 triệu khách quốc tế mỗi tháng?

Sau 9 tháng đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, Việt Nam còn thiếu khoảng 7,3 triệu lượt để đạt mục tiêu năm. Các chuyên gia cho rằng quý cuối năm phải là một cuộc tăng tốc thực sự, nhưng không thể chỉ chạy theo số lượng.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 71% mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam tiếp tục được duy trì, nhưng cũng đặt ra một bài toán không dễ cho 3 tháng cuối năm. Để cán đích, Việt Nam phải đón thêm khoảng 7,3 triệu lượt khách, tương đương bình quân hơn 2,4 triệu lượt mỗi tháng. Trong khi riêng tháng 9, lượng khách quốc tế mới đạt khoảng 1,77 triệu lượt.

Khách tăng nhưng chi tiêu có tăng?

ThS Vũ Nguyễn Minh Trí, Trưởng ban Truyền thông Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TP.HCM, cho rằng việc hoàn thành gần 71% kế hoạch sau 9 tháng là đáng ghi nhận, nhưng không nên chỉ nhìn vào số lượt khách. Cơ cấu nguồn khách vẫn tập trung lớn vào các thị trường châu Á, trong khi tăng lượng khách chưa chắc đồng nghĩa với tăng hiệu quả kinh tế. Theo ông, cần quan tâm khách lưu trú bao lâu, chi tiêu thế nào và mức độ phụ thuộc vào từng thị trường.

Cùng quan điểm, ThS Mai Thuận Lợi, Giám đốc tài chính Công ty Du lịch quốc tế Hành Trình Vàng, cho rằng ngành du lịch phải nhìn cả quy mô lẫn chất lượng tăng trưởng. Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn là thị trường lớn, trong khi Ấn Độ, Philippines, Đông Nam Á và châu Âu đang tăng tích cực. "Tăng trưởng về số lượng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng tăng trưởng về giá trị", ông Lợi nhấn mạnh.

Khách du lịch tham quan chợ Bến Thành đông, nhưng mua sắm chưa cao. Ảnh: Lê Nam

Theo các chuyên gia, lợi thế lớn nhất của du lịch Việt Nam là quý 4 bước vào mùa cao điểm khách quốc tế, khi nhu cầu nghỉ đông, nghỉ lễ và du lịch cuối năm tăng mạnh tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, để bình quân mỗi tháng đón hơn 2,4 triệu lượt khách vẫn là một thách thức rất lớn.

ThS Vũ Nguyễn Minh Trí cho rằng một trở ngại đáng kể là xu hướng du khách toàn cầu thận trọng hơn trong chi tiêu, cân nhắc kỹ giá vé, lưu trú và giá trị trải nghiệm trước khi lựa chọn điểm đến. Điều này đặc biệt rõ với khách châu Âu, Bắc Mỹ - là nhóm có khả năng chi tiêu cao nhưng chi phí di chuyển đến Việt Nam cũng lớn. Trong khi đó, Thái Lan, Malaysia và nhiều quốc gia châu Á đang đẩy mạnh quảng bá, chính sách visa, sự kiện và kích cầu để cạnh tranh cùng các thị trường mục tiêu.

ThS Mai Thuận Lợi nhận định hàng không là một trong những nút thắt quan trọng nhất. Khi hơn 83% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, việc tăng nhanh lượng khách sẽ rất khó nếu thiếu chuyến bay, tần suất chưa đáp ứng nhu cầu hoặc giá vé ở mức cao. "Giá vé hàng không phải được nhìn như một yếu tố của năng lực cạnh tranh điểm đến. Một điểm đến hấp dẫn nhưng chi phí tiếp cận quá cao sẽ khó cạnh tranh với các nước trong khu vực", ông Lợi nói.

Khách quốc tế dạo chơi ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: Nhật Thịnh

Phải tạo lý do để khách đến ngay

Trong 3 tháng cuối năm, các chuyên gia cho rằng du lịch Việt Nam cần bỏ cách xúc tiến dàn trải, tập trung vào những thị trường có khả năng tạo khách nhanh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và Đông Nam Á. Riêng châu Âu đang bước vào mùa tránh đông, phù hợp với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày.

ThS Vũ Nguyễn Minh Trí cho rằng quý 4 cũng là thời điểm thuận lợi để khai thác MICE, hội nghị, khen thưởng và du lịch kết hợp công tác nghỉ dưỡng. Các điểm đến cần gắn sản phẩm với lễ hội cuối năm, sự kiện âm nhạc, festival hoa hay chương trình đếm ngược chào năm mới để tạo thêm lý do cho khách đặt chuyến.

Về hàng không, cần tăng tần suất ở các đường bay có nhu cầu cao, mở thêm chuyến bay thuê bao và kết nối trực tiếp đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng. Visa và thủ tục nhập cảnh cũng phải tiếp tục được cải thiện, ứng dụng công nghệ để giảm thời gian chờ tại sân bay.

Quý IV cũng là thời điểm thuận lợi để khai thác MICE, hội nghị, khen thưởng. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM

Theo các chuyên gia, muốn cán mốc 25 triệu khách, quý 4 phải là một chiến dịch tăng tốc đồng bộ: chọn đúng thị trường, tăng năng lực hàng không, tạo thuận lợi về visa và xây dựng sản phẩm đủ sức giữ khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Ngưỡng 2,43 triệu khách/tháng chưa từng đạt được

Theo số liệu của Cục Thống kê và Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cả quý 4/2024 và quý 4/2025, Việt Nam chưa từng duy trì mức 2 triệu khách quốc tế mỗi tháng trong cả 3 tháng. Quý 4/2024, lượng khách quốc tế lần lượt đạt khoảng 1,42 triệu lượt trong tháng 10, 1,70 triệu lượt tháng 11 và 1,75 triệu lượt tháng 12, bình quân khoảng 1,62 triệu lượt/tháng.

Sang quý 4/2025, lượng khách tăng rõ rệt. Tháng 10 đạt 1,733 triệu lượt, tháng 11 đạt 1,978 triệu lượt và tháng 12 đạt 2,022 triệu lượt. Tuy nhiên, cũng chỉ tháng 12 vượt mốc 2 triệu, đưa mức bình quân cả quý lên khoảng 1,91 triệu lượt/tháng. Vì vậy, để đạt mục tiêu 25 triệu khách trong năm 2026, Việt Nam phải đón bình quân khoảng 2,43 triệu lượt/tháng trong quý 4 - cao hơn khoảng 27% so với bình quân cùng kỳ năm 2025 và là ngưỡng chưa từng đạt được.

Thống kê khách quốc tế quý 4: 2024 và 2025

Theo Lê Nam (TNO)