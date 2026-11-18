(GLO)- Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), bên cạnh các điểm tham quan được miễn phí theo quy định chung của Bộ Tài chính, nhiều địa phương đã chủ động triển khai chính sách miễn vé tại các di tích, danh thắng trên địa bàn.

Tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo miễn phí vé tham quan dành cho công dân Việt Nam tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày 23-11, thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ. Riêng Di tích Hải Vân Quan áp dụng chính sách miễn phí trong cả 2 ngày 23 và 24-11.

Các công trình thuộc quần thể di tích cố đô Huế sẽ miễn phí tham quan đối với công dân Việt Nam trong ngày 23-11. Ảnh: Vi Thảo/Dân Trí

Hoạt động này được triển khai nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tìm hiểu những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô.

Cùng với chính sách miễn vé, Huế tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng, tập trung cao điểm từ ngày 18 đến 24-11. Nhiều chương trình giới thiệu di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống, Nhã nhạc cung đình, Ca Huế, áo dài và nghề thủ công được tổ chức, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Tại Thanh Hóa, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh thông báo miễn 100% phí tham quan tại Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong 2 ngày 23 và 24-11. Chính sách áp dụng đối với tất cả du khách trong nước và quốc tế.

Đây là dịp để người dân, du khách tham quan, tìm hiểu thêm về những dấu ấn lịch sử, văn hóa gắn với vùng đất xứ Thanh; đồng thời góp phần quảng bá giá trị nổi bật của 2 di tích đến đông đảo công chúng.

Việc các địa phương triển khai miễn phí vé tham quan bên cạnh danh sách các điểm được quy định tại Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính cho thấy sự hưởng ứng thiết thực đối với Ngày Văn hóa Việt Nam. Qua đó, mở rộng cơ hội để người dân thụ hưởng các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản; khuyến khích nhu cầu tham quan, trải nghiệm và nâng cao ý thức bảo tồn di sản.