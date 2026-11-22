(GLO)- Với hơn 140 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, mở rộng không gian du lịch biển - cao nguyên. Năm 2026, toàn tỉnh ước đón 16 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 36.100 tỷ đồng.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, là cơ hội để tỉnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, xây dựng thương hiệu điểm đến trong giai đoạn phát triển mới.

Màn pháo hoa rực rỡ tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dấu ấn nổi bật của Năm Du lịch quốc gia 2026 là có hơn 140 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia diễn ra từ ngày 23-3 đến 30-3-2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến đầu tư, đối ngoại, thương mại và quảng bá điểm đến. Chương trình nghệ thuật khai mạc, nghệ thuật thực cảnh và Mega Concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” tạo dấu ấn truyền thông, giới thiệu hình ảnh Gia Lai đến đông đảo công chúng.

Đông đảo người dân, du khách tập trung về khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) để hòa mình vào "Đêm hội Cồng chiêng" vào tối 7-11. Ảnh: Phạm Quý

Cùng với đó là nhiều sự kiện đáng chú ý như: Lễ hội Du lịch hè Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”; Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II và Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026; Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX; Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026; Chương trình Giao lưu Bóng đá quốc tế - U23 Gia Lai 2026 và chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Rapper Đen đã mang tới đêm nhạc Pleiku ơi 4 bài hát. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 13,505 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt 29.210 tỷ đồng, tăng 24,6%.

Ước tính cả năm, toàn tỉnh đón 16 triệu lượt khách, tăng 29% so với năm 2025 và đạt 106,7% kế hoạch; tổng thu từ khách du lịch đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 24,5% và đạt 103,1% kế hoạch năm.

Cùng với tăng trưởng lượng khách, các sản phẩm du lịch từng bước được làm mới theo lợi thế từng khu vực. Một số sản phẩm được đưa vào khai thác trong năm 2026 như: phố ẩm thực ban đêm đường Phùng Hưng (phường Pleiku), phố ẩm thực ban đêm đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Diên Hồng), du lịch cộng đồng làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung), tour Café Farm, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần” và các sản phẩm trekking, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm xanh.

Định hướng kết nối hành trình “biển Quy Nhơn - đại ngàn Pleiku” mở ra cơ hội hình thành các tour liên tuyến, kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá văn hóa, sinh thái và trải nghiệm đời sống cộng đồng.

Trong năm, tỉnh tăng cường kết nối du lịch bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ. Cảng Quy Nhơn đón các chuyến tàu du lịch quốc tế như Le Jacques Cartier và Noble Caledonia - Island Sky. Đặc biệt, các chuyến bay charter quốc tế từ Ma Cao đến Cảng hàng không Phù Cát mở thêm hướng tiếp cận thị trường khách quốc tế.

Hệ thống dịch vụ du lịch cũng từng bước được bổ sung, nâng cấp. Toàn tỉnh hiện có 1.257 cơ sở lưu trú với hơn 23.200 phòng và 97 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

Chuyển đổi số trong du lịch được quan tâm triển khai. Tỉnh đã cập nhật 132 điểm tham quan, điểm du lịch; số hóa khoảng 100 nội dung giới thiệu về điểm đến, ẩm thực, lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa và bản đồ du lịch, tích hợp mã QR phục vụ tra cứu thông tin. Công tác quản lý chất lượng dịch vụ, niêm yết giá, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được tăng cường; đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách được đưa vào hoạt động.

Theo UBND tỉnh, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 không chỉ tạo hiệu ứng tích cực về lượng khách và doanh thu mà còn góp phần đổi mới tư duy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng sản phẩm, tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế biển - cao nguyên, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai trong thời gian tới.