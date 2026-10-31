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Gia Lai hôm nay

Phường Pleiku: Hơn 100 cơ sở kinh doanh công khai đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Ngày 30-10, UBND phường Pleiku đã vận động hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, ăn uống, vui chơi giải trí và các loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn chủ động công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch. 

Hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, nhất là trong thời điểm địa phương đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch thuộc khuôn khổ Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

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Phường Pleiku vận động hơn 100 cơ sở kinh doanh công khai đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, UBND phường thành lập các tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh chủ động công khai số điện thoại đường dây nóng 0932 40 42 46. Đây là số điện thoại do Phòng Quản lý và Phát triển du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai) tiếp nhận thông tin, hỗ trợ du khách.

Các cơ sở chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để công khai số điện thoại tại địa điểm kinh doanh như in poster, bảng thông tin, bảng để bàn hoặc in trên giấy và dán tại quầy lễ tân, khu vực đón tiếp, thanh toán và những vị trí thuận tiện cho du khách quan sát. Đồng thời, có thể đăng tải thông tin trên website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội do cơ sở quản lý; phổ biến cho nhân viên để cung cấp khi du khách có nhu cầu hỗ trợ hoặc phản ánh.

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Các cơ sở công khai số điện thoại tại vị trí dễ nhận thấy. Ảnh: Bá Bính

Việc công khai số điện thoại đường dây nóng góp phần tạo kênh thông tin thuận tiện để du khách kịp thời phản ánh, tìm kiếm sự hỗ trợ trong quá trình tham quan, lưu trú và sử dụng dịch vụ; qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh du lịch Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung thân thiện, an toàn, chuyên nghiệp.

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