Quảng bá “Gia Lai - nơi gắn liền với sự hình thành chữ Quốc ngữ” đến kiều bào

(GLO)- Bên cạnh quảng bá điểm đến “Gia Lai - nơi gắn liền với sự hình thành chữ Quốc ngữ”, tỉnh sẽ giới thiệu các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc trưng, trong đó có tuồng, bài chòi đến kiều bào, góp phần tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các hoạt động được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, tổ chức xuyên suốt cả năm, trọng tâm vào ngày 8-9 hằng năm (Ngày Tôn vinh tiếng Việt). Các hoạt động có thể được lồng ghép trong các dịp lễ hội, kỷ niệm những ngày lễ trọng đại, quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) - nơi khởi nguồn chữ Quốc ngữ. Nhà in Làng Sông là một trong 3 cơ sở in sách Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: T.N.Đ

Đối tượng hướng đến là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Gia Lai ở nước ngoài nói riêng, đặc biệt là thế hệ trẻ; chú trọng các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống.

Kế hoạch đề ra các hoạt động phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương để triển khai chương trình tôn vinh tiếng Việt phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Trong đó, Gia Lai sẽ giới thiệu các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, thơ ca và nghệ thuật truyền thống đặc trưng gắn với quảng bá tiếng Việt. Đồng thời, quảng bá điểm đến “Gia Lai - nơi gắn liền với sự hình thành chữ Quốc ngữ”; giới thiệu các chương trình nghệ thuật, trong đó có tuồng, bài chòi… đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Tôn vinh tiếng Việt; nâng cao nhận thức về việc giữ gìn, phát huy tiếng Việt cho học sinh trong tỉnh và người Gia Lai đang học tập, sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra việc nghiên cứu xây dựng tủ sách, hệ thống tư liệu học tiếng Việt cho học sinh là con em người gốc Việt tại các địa phương của Lào và Campuchia; tham mưu, đề xuất việc cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt cho con em người gốc Việt ở nước ngoài; đồng thời, tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt, trao đổi, giao lưu văn hóa cho lưu học sinh, sinh viên và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả và báo cáo UBND tỉnh, gửi Bộ Ngoại giao theo quy định.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai các hoạt động tôn vinh tiếng Việt gắn với văn hóa, nghệ thuật truyền thống và các sự kiện giao lưu, quảng bá văn hóa.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lồng ghép hoạt động tôn vinh tiếng Việt trong chương trình học, hoạt động ngoại khóa; phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường chủ động triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo định kỳ trước ngày 15-11 hằng năm về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch thông qua Sở Ngoại vụ.