Khởi nghiệp với nền tảng AI Learning, tạo doanh thu gần 1 tỷ đồng

(GLO)- Dự án FTES - nền tảng AI Learning do nhóm sinh viên liên ngành Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và Digital Marketing của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn phát triển. Từ dự án khởi nghiệp, sau hơn một năm vận hành, FTES đã thu hút hơn 4.000 học viên và đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng.

Dự án FTES là nền tảng công nghệ giáo dục ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Learning) dành cho lĩnh vực công nghệ thông tin và lập trình; do nhóm sinh viên gồm Nguyễn Anh Khoa, Hà Thị Thanh Thủy, Nguyễn Lê Diễm Quỳnh, Bùi Nguyễn Định, Lê Nhật Huy và Lê Hoàng Đức Trí triển khai từ tháng 3-2025 đến nay.

Dự án FTES - nền tảng AI Learning do nhóm sinh viên liên ngành Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và Digital Marketing của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn phát triển. Ảnh: T.D

Nói về ý tưởng xây dựng dự án, Trưởng nhóm dự án Nguyễn Anh Khoa cho biết: "Chúng em nhận thấy nhiều nền tảng học tập hiện nay tập trung vào video bài giảng nhưng thiếu sự tương tác theo thời gian thực và chưa cá nhân hóa theo năng lực từng người học.

FTES được phát triển theo triết lý “Con người giữ vai trò trung tâm, AI sẽ hỗ trợ để tối ưu trải nghiệm học tập”. Nền tảng kết hợp giữa chuyên gia cố vấn và AI nhằm tối ưu trải nghiệm học tập cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin".

Sau khi được nhà trường hỗ trợ vốn khởi nghiệp trị giá 50 triệu đồng để dự án vận hành giai đoạn đầu, nhóm đã tập trung xây dựng nền tảng AI Learning được với nhiều tính năng AI như: AI TakeCare hỗ trợ giải đáp và debug code theo thời gian thực; AI Grading phân tích thuật toán và chất lượng code; AI Roadmap cá nhân hóa lộ trình học; AI Note hỗ trợ tóm tắt bài học và tạo quiz tự động…

Dự án thu hút sự quan tâm của sinh viên. Ảnh: T.D

“Điểm khác biệt lớn nhất của FTES nằm ở khả năng hỗ trợ học tập gần như tức thời. Thay vì chờ nhiều giờ hoặc nhiều ngày để được giải đáp, sinh viên có thể nhận phản hồi ngay từ AI hoặc chuyên gia cố vấn” - Anh Khoa cho biết thêm.

Thành viên dự án Nguyễn Lê Diễm Quỳnh chia sẻ: Nguồn dữ liệu của hệ thống được xây dựng từ giáo trình và tài liệu học tập nội bộ; nội dung do chuyên gia cố vấn và đội ngũ chuyên môn biên soạn. Đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật định kỳ rà soát nội dung học tập, đáp án và logic chấm bài nhằm liên tục tinh chỉnh chất lượng hệ thống. AI của FTES được định vị là công cụ hỗ trợ học tập.

Để thu hút người dùng, nền tảng cho phép trải nghiệm miễn phí một phần tính năng trước khi nâng cấp lên các gói trả phí. Các khóa học và dịch vụ trên nền tảng dao động từ 299.000 - 599.000 đồng, tùy theo nội dung khóa học và các tính năng AI đi kèm.

Dự án đạt giải ba tại cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, FTES còn phát triển các gói học chuyên sâu, hỗ trợ dài hạn dành cho sinh viên luyện thi cuối kỳ, thực hành dự án. Sau hơn một năm vận hành, FTES đã thu hút hơn 4.000 học viên và đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng.

Dự án FTES đã liên tiếp ghi dấu tại nhiều sân chơi khởi nghiệp như: Top 100 Startup Công nghệ tại TechFest 2025; giải ba cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025; lọt vào vòng ươm tạo tại Chương trình tuyển chọn và ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam năm 2025 và nhận được tài trợ 80 triệu đồng.

Chia sẻ về chặng đường tiếp theo của dự án, Trưởng nhóm dự án Nguyễn Anh Khoa cho biết: “Thời gian tới, nhóm đặt mục tiêu phát triển FTES thành hệ sinh thái AI Learning dành cho lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam và khu vực ASEAN; đồng thời mở rộng sang đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp công nghệ và xây dựng cầu nối tuyển dụng giữa sinh viên với doanh nghiệp IT”.

Sau hơn một năm vận hành, FTES đã thu hút hơn 4.000 học viên và đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng. Ảnh: T.D

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT Trần Ngọc Tuấn nhận định: Đại học là hành trình của sự nỗ lực, dám thử thách và trải nghiệm. Với thế mạnh và bản lĩnh, nhiều sinh viên của Trường đã mạnh dạn biến ý tưởng khởi nghiệp thành dự án “đường dài”.

Nhà trường luôn khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của sinh viên ngay từ trên ghế giảng đường. Kỳ vọng sinh viên không chỉ vững chuyên môn, trưởng thành về phẩm chất mà còn có tinh thần khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.