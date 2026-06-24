Tiếp sức thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp

(GLO)- Những năm qua, các địa phương và tổ chức Đoàn trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp, tạo động lực để người trẻ phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên, tự tin phát triển kinh tế, xây dựng quê hương phát triển.

Những người trẻ dám nghĩ, dám làm

Nhờ được tổ chức Đoàn giúp đỡ, anh Rơ Châm Huy (bên trái) đã phát triển hiệu quả vườn cà phê. Ảnh: D.Đ

Qua sự giới thiệu của Đoàn xã Ia Ly, chúng tôi gặp anh Rơ Châm Huy (29 tuổi, người Jrai, ở làng Bloi). Sau khi tốt nghiệp ngành Ngữ văn tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Huy làm việc tại một doanh nghiệp (DN) ngoài tỉnh với thu nhập ổn định. Tuy nhiên, mong muốn lập nghiệp trên chính quê hương đã thôi thúc anh trở về. Đầu năm 2021, từ 5 sào đất được gia đình chia cho, anh bắt đầu trồng cà phê.

Được Đoàn Thanh niên thị trấn Ia Ly (cũ) hỗ trợ tiếp cận các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, anh Huy mạnh dạn trồng 400 gốc cà phê Robusta. Nhờ áp dụng KHKT vào sản xuất hiệu quả, từng bước anh đầu tư trồng được thêm 2 ha cà phê nữa.

“Cuối năm 2025, tôi thu hoạch khoảng 20 tấn cà phê tươi, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 380 triệu đồng. Hiện tôi đang trồng xen nhiều loại cây ăn quả để tăng thu nhập và giảm rủi ro trong sản xuất. Để có được kết quả hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân còn có sự động viên, đồng hành của tổ chức Đoàn” - anh Huy chia sẻ.

Cũng với khát vọng làm giàu trên quê hương, anh Đinh Văn Điu (34 tuổi, người Bana, ở thôn T1, xã Kim Sơn) đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi heo đen. Năm 2024, được Đoàn Thanh niên xã Bók Tới (cũ) hỗ trợ định hướng phát triển kinh tế, anh vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách để xây dựng chuồng trại và mua 5 con heo đen nái giống. Nhờ chăm sóc tốt, đàn heo đã phát triển lên hàng trăm con.

Mỗi năm, anh xuất bán trên 90 con heo giống và heo thịt, thu lãi hơn 170 triệu đồng. Ngoài ra, mô hình nuôi gà đen H’Mông, trồng nha đam và keo lai còn mang lại nguồn thu cho gia đình hơn 110 triệu đồng/năm.

Anh Điu chia sẻ: “Những ngày đầu phát triển mô hình, tôi gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm và hạn chế về vốn. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương, tổ chức Đoàn, việc chăn nuôi dần ổn định và mang lại nguồn thu nhập ngày càng tốt hơn”.

Được hỗ trợ vay vốn chính sách, anh Đinh Văn Điu (xã Kim Sơn) đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: D.Đ

Tương tự, anh Kpuih Thuận (36 tuổi, người Jrai, ở làng Lung Prông, xã Đức Cơ) đã vươn lên phát triển kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Năm 2017, được Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ, anh vay 50 triệu đồng để chuyển đổi từ trồng bắp, mì sang phát triển cao su, cà phê và điều; hiện mỗi năm anh thu lãi trên 230 triệu đồng, từng bước thoát nghèo hiệu quả.

Phát huy vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn

Để thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS) mạnh dạn lập nghiệp, phát triển kinh tế, bên cạnh ý chí vươn lên của mỗi cá nhân còn cần sự đồng hành của các cấp, ngành và tổ chức Đoàn. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng hoạt động tiếp sức kịp thời đã góp phần tạo môi trường thuận lợi, giúp người trẻ phát huy năng lực, ổn định cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển địa phương.

Anh Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ia Ly - cho biết: Hiện toàn xã có hơn 900 ĐVTN, trong đó có trên 85% là ĐVTN là người DTTS. Thời gian qua, Đoàn xã đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất cho hơn 400 lượt ĐVTN; hỗ trợ hàng nghìn cây, con giống và tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ đạt trên 21,7 tỷ đồng...; giúp nhiều ĐVTN mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Còn chị Rơ Mah H’Dịu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đức Cơ - cho rằng: Thanh niên DTTS khi khởi nghiệp, lập nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn do điều kiện kinh tế gia đình còn hạn chế, thiếu kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tăng cường kết nối và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để ĐVTN học tập, áp dụng vào thực tế.

Nhằm giúp thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, năm 2025, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh tập huấn kiến thức khởi nghiệp, tổ chức 10 hoạt động chuyển giao KHKT, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; tăng cường giải ngân các dự án từ Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp và Quỹ Quốc gia về việc làm với tổng kinh phí 870 triệu đồng; trao tặng 68 mô hình kinh tế, duy trì hơn 25 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn - cho hay: Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục tập trung xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế gắn với lợi thế địa phương.

Đồng thời, tăng cường kết nối với Hội Doanh nhân trẻ, các HTX thanh niên và DN nhằm hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và đầu ra cho các sản phẩm, tạo điều kiện để thanh niên, nhất là thanh niên DTTS, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.