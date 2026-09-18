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29 dự án xuất sắc lan tỏa khát vọng khởi nghiệp thanh niên nông thôn

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Vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 quy tụ 29 dự án tiêu biểu. Các thí sinh đã mang đến nhiều ý tưởng, mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo vệ môi trường và khai thác tiềm năng địa phương.

Ngày 18-9, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

Các đại biểu tham dự khai mạc.
Các đại biểu tham dự khai mạc.

Tham dự khai mạc có anh Cảnh Chí Quân - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, và các thí sinh thuộc 29 dự án xuất sắc tham gia vòng Chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026".

Anh Cảnh Chí Quân - Uỷ viên BCH, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.
Anh Cảnh Chí Quân - Uỷ viên BCH, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Phát biểu khai mạc, anh Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn cho biết, cuộc thi năm nay các thí sinh đã mang đến nhiều ý tưởng, mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo vệ môi trường và khai thác tiềm năng địa phương. Qua đó, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ nông thôn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp.
Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp.

Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn mong muốn, thông qua cuộc thi, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ để có chỗ đứng trên thị trường. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên toàn quốc.

Thí sinh giới thiệu, chia sẻ về các sản phẩm khởi nghiệp.
Thí sinh giới thiệu, chia sẻ về các sản phẩm khởi nghiệp.

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2026 được Trung ương Đoàn phát động từ tháng 3-2026. Sau hơn 6 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 315 hồ sơ dự án gửi về từ 33 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc. Sau Vòng Sơ loại và Vòng Bán kết tại 3 miền Bắc – Trung - Nam, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 29 dự án xuất sắc nhất, 29 ý tưởng đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của thanh niên Việt Nam để bước vào Vòng Chung kết toàn quốc.

Tại vòng Chung kết của cuộc thi, 29 dự án sẽ thuyết trình và trình chiếu video clip về Dự án dự thi của mình và thi theo hình thức vấn đáp trực tiếp với Ban giám khảo.

Thí sinh tham gia thuyết trình về dự án.
Thí sinh tham gia thuyết trình về dự án.

Nội dung của các dự án xoay quanh các lĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp; bảo tồn văn hoá dân tộc thông qua phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng; bảo vệ môi trường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và tận dụng tài nguyên bản địa, các mô hình kinh tế xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn.

Sau vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Theo Nguyễn Thảo (TPO)

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